«Ни газа, ни угля и только 10% нефти»: министр климата Польши отчиталась об отказе от российских углеводородов

В 2015 году польский концерн Orlen импортировал 100% нефти с российского направления, сегодня отметка упала до 10% и не достигла нуля лишь потому, что поляков связывает долгосрочный контракт и они не хотят платить возможные штрафы, заявила министр климата и экологии Анна Москва в интервью Polskie Radio. Она отметила, что в этой связи Варшава ждёт новых санкций ЕС, которые развяжут ей руки.

«Нет больше газа, нет газа СПГ, нет газа из газопровода, нет никакого газа из России», — заявила в среду в эфире Polskie Radio министр климата и окружающей среды Анна Москва. Более того, она обратила внимание на то, что ввоз российского угля также был прекращён, а нефть морским путём из России тоже уже не поставляется.

Глава ведомства уверена, что сейчас существует много альтернатив импорту российской нефти, в том числе из Нигерии, США или европейских стран. В 2015 году 100% нефти поступало с российского направления, а в этом году глава Orlen говорит уже о 10%. «Остался последний договор Orlen. В этом плане мы очень ждём... санкций, потому что санкционный пакет не распространяется на северный газопровод*. Мы надеемся на то, что немецкая сторона в скором времени будет готова к этим санкциям. Мы готовы с формальной, коммерческой и договорной стороны в быстром темпе заменить это небольшое количество... Если бы сегодня были санкции, группа Orlen готова к тому, чтобы это были ноль процентов», — объяснила она.

Польша ожидает следующего заседания Совета Европы и дальнейших санкций против России. Однако, по словам Анны Москвы, это решение должно быть поддержано Германией.

«Проблема зависимости от российских углеводородов в основном касается Германии. Этот НПЗ в Шведте до сих пор частично находится в руках россиян. Предпринимаются хорошие шаги, Германия уже сделала несколько шагов с целью того, чтобы избавиться от россиян на своём НПЗ, но это не меняет технических возможностей НПЗ», — объяснила министр. «Он не подразумевает возможности переработки с других направлений, кроме российского, поэтому это должно быть совместное решение: мы к этому решению готовы», — подытожила она.

* Очевидно, имеется в виду северная ветка нефтепровода «Дружба» (прим. ИноТВ).