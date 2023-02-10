Евродепутат от Польши: санкционная политика ЕС обнажила свою беспомощность

Отсутсвие реальных согласований по очередному пакету антироссийских санкций лишь свидетельствуют о том, что Европейской комиссии всё сложнее находить общий знаменатель, уверен евродепутат от Польши Рышард Чарнецкий. По словам политика, всё больше стран просят исключений для себя, а другие, как Германия, и вообще бесцеремонно обходят санкции стороной, закупая российскую продукцию из постсоветских стран, сообщает Gazeta Prawna.

Ещё месяц назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете санкций в отношении России и Белоруссии, однако до сих пор не представила их проект. Многие страны, в том числе Польша, разочарованы таким поворотом событий, пишет Gazeta Prawna.

Депутат Европарламента от партии «Право и справедливость» Рышард Чарнецкий уверен, что отсутствие проекта в течение такого срока свидетельствует о том, что у ЕС появились директивные проблемы. «Европейская комиссия начинает обнажать свою беспомощность в процессе принятия решений»,— сказал политик Польскому агенству печати.

«Случилось то, что я предвидел начиная со второй половины прошлого года. С каждым принятым санкционным пакетом становится всё сложнее вырабатывать общую позицию государств — членов ЕС. Эти согласования длятся всё дольше и дольше. Из чего это следует?» — рассуждает он. По мнению евродепутата, во-первых, это результат неудачной политики ЕС, которая дала своё согласие на исключения по определённым ограничениям для отдельных стран. В качестве примера он приводит Италию или Бельгию. «На настоящий момент некоторые страны поднимают вопросы своих национальных интересов, требуя исключений также в отношении себя», — констатирует он.

Рышард Чарнецкий сожалеет, что ЕС с большим трудом в состоянии гарантировать соблюдение уже принятых санкций, не говоря о новых. «Отдельные страны не придерживаются санкций, которые уже были приняты. Стоит привести в пример хотя бы Германию, которая обходит санкции, получая явно российскую продукцию, но из третьих стран постсоветского пространства. Эти продукты на самом деле из России, но Брюссель ни за что не хочет этого признать», — отметил он.

Более того, польский политик напомнил о том, что уже можно наблюдать определённую «усталость» общественного мнения от украинского конфликта, в которой, безусловно, заинтересована Россия. «Антивоенные и пацифистские приверженцы всё сильнее проявляются как в странах Западной Европы, так и в нашем регионе. Эти антивоенные сторонники явным образом делают ставку на отсрочку введения очередных санкций в отношении России», — резюмировал политик.