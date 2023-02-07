RMF24: Польша теряет терпение — работа над 10-м пакетом антироссийских санкций топчется на месте

До первой годовщины украинского кризиса осталось очень мало времени, поэтому ЕС стоит поторопиться с согласованием нового пакета санкций, работы по которому практически не ведутся, бьёт тревогу постпред Польши при ЕС Анджей Садощ. Более того, он солидарен с Литвой, которая упрекает ЕС в фактическом ослаблении санкций путём исключений. Если так дело пойдёт и дальше, то в итоге российская экономика укрепится, а ЕС лишь выставит себя на посмешище, пишет RMF24.

Постпред Польши при ЕС Анджей Садощ жалуется, что ЕС не ведёт работы над выработкой нового пакета антироссийских санкций, несмотря на то, что первые заявления по нему глава Еврокомиссии сделала ещё 10 января. Он упрекает ЕС в бездействии и говорит о всё больших потерях украинской стороны, сообщает RMF24.

Политик переживает, что ЕС может и не успеть принять 10-й пакет санкций до 24 февраля, то есть к первой годовщине начала украинского конфликта. Он напоминает, что на прошлой неделе на саммите ЕС — Украина в Киеве сама Урсула фон дер Ляйен пообещала уложиться в срок. «Наша страна бьёт тревогу в Брюсселе, что работу над санкциями не только притормозили, но она и вовсе практически не ведётся. Польша и Литва уже выдвинули свои предложения по ограничениям несколько недель тому назад. Еврокомиссия, в свою очередь, ещё не представила собственный проект, который должен стать основой для работы стран — членов ЕС. А если она её представит — согласно неофициальным сообщениям — только в следующее воскресенье, то времени будет не достаточно», — сетует он.

«У нас никогда не было так мало времени», — подчёркивает Садощ. По его мнению, процесс согласования и принятия санкций — это не работа на несколько часов или дней. Без очень детального и технического анализа здесь не обойтись.

Политик обращает внимание и на то, что Швеция, председательствующая в ЕС, отменила все запланированные встречи по согласованию санкций. «Во время французского (председательства. — ИноТВ) постпреды ЕС работали 7 дней в неделю допоздна. А сейчас мы вообще не работаем над санкциями», — негодует он. Более того, Швеция до сих пор считалась сторонницей антироссийсиких санкций.

Усугубляет ситуацию и то, что вопреки заявлениям Еврокомиссии планируемые санкции против Белорусии не будут зеркальным отражением антироссийских ограничений. Они не затронут ни банковский сектор, ни СМИ. Более того, ЕС ещё и думает об ослаблении санкций для белорусских удобрений. Такую идею прежде всего поддержали Португалия, Нидерланды, Бельгия, Испания и Франция. Литва категорически против таких планов, потому что автоматически пришлось бы вычеркнуть конкретных белорусских олигархов из санкционного списка ЕС.





«Не может быть так, чтобы принятие санкций де-факто означало бы их смягчение», — говорят литовцы. Они обращают внимание на недавнюю практику, когда вместе с ограничениями одновременно вводятся исключения. Итальянцам и бельгийцам уже удалось получить исключение на ввоз полуфабрикатов стали из России.

«Позиция Литвы вызывает раздражение у группы стран, выступающих за ослабление экспорта белорусских удобрений. Они уверены, что именно Литва препятствует переговорам по белорусским санкциям и что её позиция крайне «непонятна», раз такое же исключение было введено в отношении России в девятом пакете санкций. Если кто-то говорит, что Литва его блокирует, то это циничная ложь», — объясняет постпред Польши при ЕС.

Он напоминает, что Литва, впрочем, как и Польша, больше всего заинтересована в скорых и жёстких санкциях. Обе страны подчёркивают, что цель санкций заключается в снижении экономического потенциала России, а не его увеличении. Они уверены, что если ЕС и впредь будет проводить политику исключений, то в результате он просто-напросто выставит себя на посмешище.