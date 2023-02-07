TVP Info: главный враг свободной Европы не Россия, а «нравственный сторож» в лице Германии

Своими действиями и словами Германия призывает всех не искать основных виновников украинского конфликта, а сосредоточиться на будущем. В нём, по всей видимости, она вовсе не намерена отказаться от союзнических отношений с Москвой, ведь без них она не в состоянии обеспечить себе лидирующую роль в ЕС, пишет польский журналист Давид Вильдштайн. В статье для TVP Info он отмечает: Берлин манипулирует общественным мнением в ЕС ради осуществления своих «имперских амбиций».

«Получилось. После долгих месяцев активных дипломатических акций, в которых Польша играла одну из главных скрипок, после непрерывного давления Берлин любезно согласился передать Украине танки Leopard», — пишет в статье для TVP Info польский журналист Давид Вильдштайн. Он рассказывает, однако, что многие немецкие обещания не идут дальше заявлений. История с танками Leopard, по его мнению, наглядно показывает, как Берлин старается максимально затянуть любую помощь Киеву, для которого сегодня время на вес золота.

Автор обращает внимание и на то, что когда немцы и сдерживают свои обещания, то они в результате оказываются не совсем пригодными. Так произошло в случае с зенитными самоходными установками Gepard. «Ну и что с того, что Берлин действительно передал эту технику, если как оказалось, он не в состоянии поставить боеприпасы, потому что его производитель — Швейцария — отказался? Это решение с самого начала было фактически очевидным, ведь, принимая во внимание швейцарскую доктрину нейтралитета, сложно поверить, что у Германии имелись какие-либо сомнения на сей счёт», — рассуждает он.

В качестве очередного примера журналист приводит немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, передача которых была якобы прорывом. Только в результате техника подводила украинцев, а немцы так и не поставили никаких запчастей. «Этот список можно продолжать бесконечно», — констатирует он.

Давид Вильдштайн уверен, что немцы нарочно раз за разом делают ставку на максимальную отсрочку помощи. «Конечно, может быть, они и передадут, но это уже окажется бесполезным. В результате они будут чисты с моральной точки зрения, но при этом особо не помогут. А Запад и Россия счастливы. Разве это не идеальная ситуация?» — иронизирует автор. По его мнению, Германия проваливает экзамен не только в военных вопросах, но и в энергетических. Отсутствие солидарности, торможение и игра против остальной Европы очевидны. Именно это произошло с вопросом ограничения цены на газ в ЕС, где Германия показала себя в качестве лучшего союзника «Газпрома», напоминает он.

Вместе с этим Берлин переживает за свой статус «морального центра Европы», который оказался под угрозой. Украинский конфликт и сомнительные отношения с Россией вынудили его выработать несколько нарративов, призванных максимально нейтрализовать «имиджевые потери». Во-первых, он предпринял попытку разложить ответственность за сложившуюся ситуацию на всю Европу. В итоге получается, что «все виноваты, поэтому Германия вовсе не хуже всех». Более того, немцы охотно перечисляют стандартные «грехи» Запада, такие как колониализм, расизм, Ирак или равнодушие к Сирии. «Присущая им черта — инфантильный, псевдорадикальный, моральный дискурс, в котором выясняется, что в этом «злом мире» нет безупречных. В результате, вместо того чтобы обвинять, от нас ожидают, что мы будем бить себя в грудь, а затем вместе начнём смотреть в будущее», — рассуждает автор. Именно при помощи такого дискурса Берлин хочет вернуть себе роль «нравственного сторожа» Европы и путём манипуляции общественного мнения в ЕС снять с себя любые подозрения.

Вильдштайн уверен, что имперские планы Берлина в Европе могут быть реализованы только с Москвой, её реальным партнёром и самым сильным союзником. Ключевые проекты Берлина, обеспечивающие его полное доминирование в ЕС, были всегда связаны с энергетикой, и только благодаря России Германия превратилась в основного «диспетчера» энергии в ЕС.

Немцы прекрасно отдают себе в этом отчёт и поэтому не стремятся слишком сильно ослабить Россию. Более того, украинский конфликт они рассматривают в качестве эпизода, который обязательно закончится. Именно поэтому энергетические проекты с Россией были всего лишь приостановлены, а не отменены, подчёркивает автор. Более того, он считает федеративные идеи Берлина в отношении ЕС смертельно опасными. Лозунги «лучше смотреть в будущее, а не искать виноватых», «разрабатывать механизмы, благодаря которым ЕС сможет реагировать быстрее», «больше эффективности», «более последовательная внешняя политика» не сулят ничего хорошего.

Журналист считает, что сегодня многие заблуждаются, считая, что перед Европой и всем миром предстала эпохальная возможность сообща положить конец российской угрозе. «Тем временем для этой необходимой для победы над восточным варварством солидарности и для быстроты и эффективности военных решений Запада главная угроза — это вовсе не Россия, а Берлин. Поэтому в этом плане сегодня именно Германия — самый главный враг свободной Европы», — резюмирует он в статье для TVP Info.