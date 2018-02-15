Грибаускайте: Литва извлекает уроки из поведения России и вооружается Важно то, что Россия делает, а не то, что она говорит, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. В интервью польскому порталу Forsal она отметила, что недавнее размещение ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области — наглядный пример демонстрации силы всей Европе. Поэтому, подчеркнула Грибаускайте, Литва уже извлекала уроки из такого поведения России и серьёзно инвестирует в собственную оборону. 15 февраля 2018 Forsal

Forsal: поляков призвали не ждать атаки из Белоруссии под видом учений Несмотря на то что российские учения порой оборачиваются военными операциями, Польше не стоит опасаться по поводу предстоящих манёвров «Запад-2017», уверяет польский политолог Анджей Гиль. По его мнению, войска НАТО несравнимо сильнее российских. Впрочем, и Западу не хватает того, что есть у россиян, — а именно воли и решимости. 2 августа 2017 Forsal

Forsal: Москва ошиблась, сделав ставку на Великую Отечественную Россия напрасно избрала для себя национальную идею, опирающуюся на Великую Отечественную войну, считает польский политолог Анджей Гиль. Ведь это не она победила в том конфликте, а многонациональный СССР. Более того, сама Россия в течение 20-30 лет, возможно, полностью изменит свой этнический облик, и для набирающих силу народов Поволжья и Кавказа эта историческая память, вероятно, не будет иметь большого значения, прогнозирует автор. 25 июля 2017 Forsal

Forsal: Россия ищет товарный путь в Европу в обход Польши Россия хочет открыть паромные линии для перевозки грузовиков, минуя при этом территорию Польши, сообщает портал forsal.pl. Этот вопрос активно прорабатывается российским Министерством транспорта и обсуждался на встрече заместителя главы ведомства с руководством датской компании DFDS. 9 ноября 2016 Forsal

Forsal: Москва нашла чем отомстить полякам за калининградцев Москва закрыла свою территорию для въезда иностранных граждан со стороны Белоруссии, пишет портал forsal.pl. Почему это было сделано именно сейчас, не до конца понятно: возможно, это ответ на приостановку Польшей режима малого приграничного движения с Калининградской областью или попытка вытеснить из бизнеса европейских грузоперевозчиков, полагает издание. 14 октября 2016 Forsal

Польский эксперт: Россия вступает в схватку за «Центральную Евразию» Потеряв советские территории, Россия пытается реинтегрировать их в сферу своего влияния. Это позволит ей снова решать судьбу Европы и играть ключевую роль в мире, пишет forsal.pl. Однако в рождающейся на глазах новой геополитической реальности у Москвы нашлись сильные конкуренты. 8 октября 2015 Forsal