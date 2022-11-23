Forsal: в Польше не исключают, что нынешний штиль сменится зимней волной украинских беженцев

На настоящий момент только около 5-6% украинцев, въезжающих на территорию Польши, заявляют, что они «бегут от войны», — в феврале-марте их было 96%, рассказывает Forsal. Однако приход зимы может всё кардинально изменить: энергетическая инфраструктура Украины сильно пострадала, и это может вынудить украинцев бросить свои дома и отправиться к соседям в Польшу.

«От штиля до очередного резкого наплыва беженцев — такие сценарии лежат на столе и именно к ним готовятся власти. Пока что упор делается на помощь внутри самой Украины. Туда мы направляем кровати, одежду и лекарства», — пишет Forsal.

В ноябре Пограничная служба Польши зафиксировала в среднем 22,6 тыс. человек, которые въехали с Украины в Польшу в течение суток. Одновременно из Польши в среднем ежедневно выезжало 22,5 тыс. украинцев. «Это свидетельствует о том, что, несмотря на то, что в последние недели Россия нацелилась на энергетическую инфраструктуру Украины — стремясь тем самым зимой вызвать гуманитарный кризис, — мы всё ещё далеки от сценария, о котором предупреждали эксперты и который серьёзно принимает во внимание правительство. В соответсвии с ним зимняя волна беженцев может начитывать от 200 тысяч до 0,5 миллиона человек», — объясняет портал.

Состояние дел также подтверждают польские пограничники. «В последнее время мы не наблюдаем роста количества граждан Украины, которые пересекают границу с Польшей», – говорит порталу пресс-секретарь Главного управления пограничных войск Анна Михальская. По её словам, на настоящий момент только около 5-6% украинцев заявляют, что «бегут от войны», то есть въезжают в Польшу на более длительный срок. Более того, в некоторые дни этот показатель был всего на уровне 3-4%. «На ранней стадии российской агрессии на Украине, то есть в феврале и марте 2022 года, их было 96 процентов», — рассказывает она.

Замглавы Польского фонда развития Бартош Марчук объясняет, что сейчас всё зависит от дальнейшего развития ситуации на Украине. «Если, однако, наступит ещё одна большая волна иммиграции, беженцы, вероятно, будут полагаться на сеть своих соотечественников в Польше, которая стала прочнее с февраля. С другой стороны, помощь самих поляков, вероятно, будет куда меньше, поэтому подготовка органов местного самоуправления и государственных служб необходима», — разъясняет эксперт.

«В целом решение украинцы, скорее всего, будут принимать гораздо менее эмоционально, нежели это было в феврале или марте, под влиянием непосредственной угрозы агрессии и продвижения российских войск», — добавляет он.

Следовательно, если дело вообще дойдёт до наплыва украинцев в Польшу, то, скорее всего, он будет увеличиваться медленно. В такой ситуации на массовую мобилизацию поляков, которой они прославились этой весной, польским властям рассчитывать не придётся.

С одной стороны, польские власти готовятся к прибытию большего количества беженцев, а с другой — они делают большую ставку на оказание помощи внутри самой Украины. «Эти действия нацелены на поддержку этого государства, чтобы оно смогло сохранить своих граждан дома», — говорит представитель польского правительства Михал Дворчик, который занимается координацией помощи Украине.

На настоящий момент Польша завершает отгрузку 20 тыс. кроватей и комплектов постельного белья, но также и одежды, благодаря которым легче будет оборудовать места коллективного проживания. К концу декабря также должно быть завершено строительство предоставленных Польшей контейнерных городков на 10 тыс. человек. Она также направляет тонны продуктов питания и полностью оборудованные модульные медицинские клиники. Более того, Варшава находится в процессе закупки крупной партии агрегатов для Украины на несколько десятков миллионов злотых.