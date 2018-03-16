wPolityce.pl: некоторые ещё заблуждаются по поводу России, но Польша видит её насквозь В отличие от Германии, Польша прекрасно знает, что как с Россией, так и с российскими компаниями дел лучше не иметь, пишет польская журналистка Эдита Холдыньская. На портале wPolityce.pl она приводит пример «Газпрома» — опасного игрока, способного в любой момент «прикрутить газовый кран», если этого пожелают в Кремле, и списать всё на аварию. 16 марта 2018 wPolityce.pl

wPolityce: в Польше снесли памятник благодарности Советской армии Памятник благодарности Советской армии снесли в городе Лидзбарк-Варминьский, пишет wРolityce.pl. После 1989 года с него демонтировали красную звезду и другие советские символы. До настоящего времени остался бетонный шпиль и фигуры красноармейцев, но власти города, ранее откладывающие снос, решили убрать объект сейчас с учётом требований так называемого закона о декоммунизации, подчёркивает портал. 23 февраля 2018 wPolityce.pl

wPolityce сравнил «Северный поток — 2» с пактом Молотова — Риббентропа Россия и Германия ведут циничную игру с Польшей, пытаясь поссорить её с Израилем и Европой, уверен журналист Ежи Белевич. На портале Wpolityce он объясняет, что эти недружественные действия призваны не дать Варшаве заблокировать прокладку газопровода «Северный поток — 2», который польский автор называет современным олицетворением пакта Молотова — Риббентропа. 13 февраля 2018 wPolityce.pl

wPolityce: Мачеревич заявил об исторической победе Польши над «российским милитаризмом» Два сбывшихся ночных кошмара российских лидеров — американские войска на границе и потеря Украины — свидетельствуют о неумении Владимира Путина приспособить российское государство к жизни в современном мире, заявил министр обороны Польши Антони Мачеревич. В интервью порталу Wpolityce он добавил, что в искусстве дезинформации Путину всё ещё нет равных. 4 декабря 2017 wPolityce.pl

wPolityce: Россия превратила «Восточное партнёрство» ЕС в политический труп Европейский союз не в состоянии сражаться с Кремлём за сферы влияния в постсоветском пространстве — это подтвердил пятый саммит «Восточное партнёрство», уверена польская журналистка Александра Рыбиньская. На портале Wpolityce она подчеркнула, что ЕС нечего предложить странам СНГ, да и в целом Европа перестала доверять много обещающей Украине, и наоборот. 28 ноября 2017 wPolityce.pl

wPolityce: поляки решили отпраздновать независимость сносом сталинской высотки Дворец культуры и науки в центре Варшавы следует снести, так как это «символ советского господства в Польше», уверен министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блашчак. Возможно, это случится уже в следующем году, в столетний юбилей польской независимости, сообщает портал wPolityce. 17 ноября 2017 wPolityce.pl

Президент Польши: если простить России Украину и Грузию, нас ждёт трагедия Президент Польши Анджей Дуда заявил, что рано или поздно отношения с Россией будут восстанавливаться, хотя пока на международной арене к ней весьма холодное отношение и действуют санкции. Для этого ей необходимо отдать Польше обломки самолёта и начать соблюдать международное право. 12 ноября 2017 wPolityce.pl

Wpolityce: польский депутат мечтает о победе над Россией и 11 неприличных жестах Футбольная победа Польши над Черногорией настолько взволновала польского депутата Збигнева Грыляса, что он на радостях посвятил ей целый пост в Twitter. В нём народный избранник мечтает о том, как спортсмены сборной в финале одолеют россиян и это даст им возможность многократно продемонстрировать хозяевам турнира неприличный «жест Козакевича»*. 10 октября 2017 wPolityce.pl

Wpolityce: Ющенко призвал к борьбе с Россией от Украины до Португалии В результате «вооружённого конфликта с Россией» на Украине погибло 10 тыс. человек — намного больше, чем СССР потерял во время вторжения в Афганистан, заявил в польском Гданьске Виктор Ющенко. Экс-президент Украины подчеркнул, что сегодняшняя Россия опасна не только для Украины и Польши, но и для Германии, Португалии и Испании. 4 октября 2017 wPolityce.pl

Польский политик: российские учения рискуют обернуться «зелёными человечками» в Прибалтике Россия проводит учения, готовясь к войне, уверен бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев. По его словам, Путин реализует важные политические цели. Он может напугать Украину, закрепиться на территории Белоруссии, а также внедрить «зелёных человечков» в Прибалтийские страны НАТО при помощи проживающих там россиян, пишет портал Wpolityce. 20 сентября 2017 wPolityce.pl