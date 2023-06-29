Замглавы МИД Польши: отказом платить Польше репарации Германия подаёт плохой пример России

Берлин избегает диалога и не хочет говорить о выплате военных репараций Варшаве за преступления, совершённые во время Второй мировой войны, констатировал в Люксембурге замглавы МИД Польши Аркадиуш Муларчик. Польский дипломат считает, что таким отношением Германия подаёт плохой пример, в том числе и России, если ей предъявят сожие репарационные претензии, сообщает wPolityce.

Во время встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге замглавы МИД Польши Аркадиуш Муларчик признал, что Германия избегает диалога и не хочет говорить о выплате военных репараций Варшаве за преступления, совершённые во время Второй мировой войны 80 лет тому назад. Он напомнил, что Польша понесла большие материальные и человеческие потери, ведь немцы убили более 5,2 млн польских граждан и германизировали 200 тыс. польских детей. Более того, Польша, имея полное право на выплату военных репараций, никогда их не получала, пишет wPolityce.

«(…) этот вопрос чрезвычайно важен с точки зрения международного права. Согласно общим принципам, принятым в цивилизованном мире, военные преступления не имеют срока давности, преступления против человечества не имеют срока давности, и в отношении них может проводиться следствие, несмотря на то, что прошло много лет», — пояснил Мулярчик.

Более того, польский чиновник обратил внимание на то, что польско-немецкий вопрос становится определённым ориентиром для России, в том числе ввиду украинского конфликта. «Потому что если Россия видит, что Германия не хочет платить военные репарации за страну, пострадавшую в результате Второй мировой войны, то это тоже какой-то показатель для России. Такое отношение неприемлемо. Я обратился к Совету по иностранным делам ЕС, ко всем министрам иностранных дел, чтобы создать внутри самого ЕС механизм, который бы преследовал цель создания площадки для диалога между странами, затронутыми этими историческими конфликтами, с целью поиска справедливости после Второй мировой войны», — резюмировал он.