TVP Info: Россия на очереди — добиваться возмещения потерь во Второй мировой Польша начинает с Германии

Германия выстраивает альтернативную реальность истории Второй мировой войны, пытаясь смыть с себя вину и частично возложить её на Польшу, заявил замминистра иностранных дел Аркадиуш Муларчик. В беседе с TVP Info он рассказал, что привёз в Берлин доклад, который поможет восстановить историческую правду и расскажет об ущербе, нанесённом Германией Польше во Второй мировой. Польский дипломат также подчеркнул, что и в отношении России Варшава вынашивает похожие планы.

«Часть немецкой элиты выстраивает некую альтернативную реальность, что касается темы Второй мировой войны, меняя места виновных и жертв. Немцев превращают в жертв нацистов, а поляков — в пособников нацистов в холокосте евреев», — заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в интервью TVP Info, комментируя переговоры в Берлине с немецкими парламентариями, на которых обсуждался вопрос о возмещении Польше военных потерь.

Дипломат уверен, что это серьёзное дело и здесь «не до шуток». «Это факты, в этом направлении следует вся пропаганда в Германии. Этот процесс длится уже на протяжении долгих лет. Суть заключается в том, чтобы снять с Германии ответственность за Вторую мировую войну, чтобы мир забыл о том, что именно Германия начала её, и переложить вину за это в том числе на Польшу», — предупредил он.

В Берлин замминистра направился именно исходя из такого положения дел. В немецкую столицу он привёз с собой доклад о военных потерях, переведенный на немецкий язык. «Мы начинаем процесс широкого распространения этого доклада среди немецкой элиты и СМИ. Каждый немецкий депутат получит этот отчёт. Это необходимо, чтобы прекратить это ложное повествование о Второй мировой войне», — отметил замминистра. «Я убеждён в том, что если мы будем последовательно проводить эту активность в Германии и по всему миру, то мы сможем дать обратный ход этой негативной тенденции и восстановить правду о Второй мировой войне», — добавил он.

Одновременно Мулярчик призвал пристыдить Германию и показать ей, что у неё нет совершенно никакого морального права учить других, потому что она никогда не сводила счёты с историей.

В интервью он также прокомментировал требование России в адрес Польши, выдвинутое председателем Госдумы России Вячеславом Володиным. Политик заявил, что Варшаве следует заплатить $750 млрд компенсации за «освобождение от фашистской оккупации». Он также подчеркнул, что Польша существует «только благодаря России».





«Нам надо не только говорить, но также готовить доклад о компенсации от России за период нескольких десятилетий оккупации. Институт военных потерь работает над таким докладом. Это должно быть основательное исследование, наглядно демонстрирующее как саму оккупацию, так и эксплуатацию польского государства», — разъяснил Мулярчик. Он уверил, что, вне всяких сомнений, такой доклад будет составлен, но его нужно сначала хорошо подготовить и «надёжно задокументировать».