Экс-глава МИД Польши: с нами никто говорить не будет, если Варшава продолжит требовать от Германии огромные суммы репараций

Даже если польское правительство продолжит свою работу по взысканию военных репараций от Германии, то вряд ли оно добьётся какого-либо успеха, считает экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович. В интервью телеканалу Polsat News он объясняет, что запрошенная Польшей астрономическая сумма — больше той, которую Германия уже выплатила всем странам, вместе взятым, и призывает быть реалистами в плане свои требований.

Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик предложил правительству принять специальную резолюцию, которая официально подтвердила бы, что вопрос взыскания репараций от Германии не закрыт. «Я считаю, что мы не очень хорошо решаем вопрос о репарациях. Мы не добьёмся успеха, если будем обосновывать это так, что мы хотим эти миллиарды от немцев. С другой стороны, я считаю, что эти репарации мы заслуживаем», — заявил экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович Polsat News.

По его словам, сумма репараций должна рассчитываться «пропорционально польским потерям», то есть если Германия когда-то заплатила Франции определённую сумму, а польские потери были, предположим, в 10 раз больше, то следует просить выплатить в 10 раз больше, чем получила Франция. Он также обратил внимание на то, что потери России в ходе Второй мировой войны были как минимум в три раза больше потерь Польши, потому что там погибло 20 млн человек. «Значит, сколько мы должны требовать? Больше, чем Россия? Или треть того, что заплатили России? Ведь известно, что Россия получила репарации, но они не были пропорциональны её потерям», — рассуждал он в эфире.

Чапутович считает, что правительство совершает ошибку, убеждая польские общество в том, что оно имеет право на все эти большие деньги. «Так никто с нами говорить не будет... Польское правительство плохо занимается этим вопросом», — констатировал он.

В беседе он напомнил, что, будучи главой МИД, он представил проблему своему немецкому коллеге Зигмару Габриэлю. «Мы имеем этическое право требовать репараций, так как мы получили меньше, чем Германия дала другим странам, и мы хотим, чтобы к нам относились аналогично. Он согласился. Теперь мы требуем огромные суммы, которые в целом больше, чем Германия когда-либо заплатила всем остальным странам», — разъяснил экс-министр. По его словам, Германия не поднимает вопрос из-за этих астрономических цифр. Более того, на международной арене никто с пониманием не относится к польским амбициям.

«Я опасаюсь, что правительство не решит вопрос репараций. Даже если оно продолжит проводить свою работу, то немцы не смогут пойти на это, потому что это разрушило бы международные отношения. Это означало бы, что все остальные страны также хотят получить суммы в соотвествии с фактическими потерями», — подчеркнул он.

В интервью он также прокомментировал визит Владимира Зеленского в Польшу. Он назвал его необходимым и важным как для поляков, так и для украинцев. Отсутсвие заявления украинского лидера по поводу Волынской резни Чапутович объяснил другими приоритетами — ввиду настоящего конфликта. Одновременно он выразил надежду на то, что в будущем этот исторический вопрос будет разрешён. «Нам необходимо относиться к Украине с определённым пониманием. У них там намного более серьёзные проблемы, чем возобновление этой дискуссии. Нам следует понимать это. Нам не стоит занимать позицию Венгрии, которая, требуя прав для своего меньшинства, блокирует переговоры Украины с НАТО. Мы не можем выступать в роли троянского коня Москвы», — объяснил бывший министр иностранных дел.

Он также полностью согласился с заявлением президента Анджея Дуды о дополнительных гарантиях безопасности Киева, которые Польша может ему предоставить. «Это очень правильный подход», — отметил он. Однако, по его оценкам, для того, чтобы эти гарантии имели смысл, должен быть сначала заключён договор между Украиной и Россией.