Эксперт: В случае «украинского варианта» Финляндия сможет постоять за себя

Запугивание запада «российской угрозой» со стороны Порошенко преследует вполне определенную цель – вовлечь соседей по региону в оборонительную коалицию против России, уверен польский аналитик Анджей Талага. Однако из этого ничего не выйдет, так ни Польша, ни страны Балтии, ни Финляндия это не поддержат. Они и так под защитой НАТО, а Финляндия в отличие от Украины и сама может постоять за себя.