Fronda.pl
Эксперт: В случае «украинского варианта» Финляндия сможет постоять за себя
Запугивание запада «российской угрозой» со стороны Порошенко преследует вполне определенную цель – вовлечь соседей по региону в оборонительную коалицию против России, уверен польский аналитик Анджей Талага. Однако из этого ничего не выйдет, так ни Польша, ни страны Балтии, ни Финляндия это не поддержат. Они и так под защитой НАТО, а Финляндия в отличие от Украины и сама может постоять за себя.
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Перед лицом «агрессивной российской угрозы» страны, расположенные между Балтийским, Черным и Адриатическим морями, должны возродить концепцию Междуморья и объединиться в мощный альянс, чтобы ни в коем случае не позволить России доминировать в регионе. Причем ключевой основой этого альянса может стать «сильная независимая Украина» при поддержке Польши, пишет Fronda.pl.