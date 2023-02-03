Interia: Моравецкий призвал конфисковать российские активы и потратить их на благо Польши

Несмотря на все санкции ЕС, экономическая ситуация России вполне хорошая, поэтому стоит задуматься о конфискации замороженных в Польше средств российских олигархов и Российской Федерации, сказал Interia премьер страны Матеуш Моравецкий. Вместе с тем он призвал в ходе украинского конфликта не недооценивать Россию, ведь терпения, решимости и всевозможных ресурсов у неё достаточно.

Международный валютный фонд показал новый экономический прогноз. В глаза бросается то, что, несмотря на санкции, в этом и следующем году рост России будет выше, чем у Германии. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объясняет такое положение тем, что санкции действуют лишь наполовину. «Во-первых, к сожалению, Россия научилась их обходить. Во-вторых, резко выросли цены на сырьё. Российский бюджет даже на меньших продажах зарабатывает больше. Это отражается на более низком спаде ВВП, на неглубокой рецессии», — рассказал он в интервью Interia. «Я предупреждал об этом с самого начала. Об обходе санкций, о том, чтобы не дать России шанс выйти из них победителем», — добавил он.

Моравецкий напомнил, что он был одним из первых политиков, который сказал, что сильный и адекватный удар по российской экономике должен предполагать конфискацию российского имущества. «Я ещё раз обращаюсь к оппозиции с призывом поддержать предложение о внесении изменений в конституцию, которые дадут возможность конфискации российской собственности», — сказал премьер. Он обратил внимание на то, что деньги российских олигархов и Российской Федерации, замороженные сегодня в Польше, можно было бы использовать на нужды польского общества.

«Я даже могу предложить сегодня, что на эти средства мы купим газ или уголь и, следовательно, снизим цены для всех поляков… Могу вас заверить, что если оппозиция проголосует вместе с нами, мы направим все российские деньги на снижение цены на газ и электроэнергию», — добавил польский лидер.

Он также назвал Германию тормозом, когда речь заходит о помощи Украине, ведь она продолжает верить в то, что возврат к хорошим отношениям с Россией возможен и целесообразен. Восточная политика глубоко укоренились в немецком политическом классе. Вместе с тем он возлагает частичную ответственность на Берлин за начало украинского конфликта. «Мои разговоры с Олафом Шольцем всегда касаются Украины. Нам удалось сломить их сопротивление в плане танков Leopard», — подчеркнул он.

Моравецкий уверен, что исход украинского кризиса предрешит будущий облик мира в Европе. «Либо он будет построен на условиях Кремля, либо на условиях свободного мира. Если Москва победит, мы на протяжении долгих лет будем дрожать от мысли, кто же будет следующим. Если Украина и свободный мир победят — нас ждут годы быстрого развития», — объяснил он.

Вместе с тем он предлагает считаться с мощью России, потому что, даже если она колосс на глиняных ногах, она всё равно колосс с огромными человеческими и финансовыми ресурсами, запасами сырья и тысячами танков. Более того, и терпения России не занимать. «Я не вижу серьёзных признаков волнений в российском обществе. Это нельзя недооценивать… Российские власти, как и российские солдаты, полны решимости. Ситуация очень сложная», — резюмировал он.