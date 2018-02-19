Посол Польши: Россия напрасно ждёт от поляков сохранения «тоталитарных символов» Символике тоталитарной идеологии нет места в польском общественном пространстве, — заявил посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк. Он посетовал на то, что в вопросе памятников советским солдатам российская сторона испытывает «посткоммунистическую ностальгию» и по какой-то причине ждёт того же от Варшавы. 19 февраля 2018 Interia

Польский министр послу России о совместном памятнике под Смоленском: неправда ваша Польша вовсе не забросила переговоры, хоть и очень сложные, с Россией на тему строительства памятника на месте крушения президентского Ту-154М под Смоленском, уверил польский министр культуры Петр Глиньский. Это заявление он сделал после того, как посол России в Варшаве сказал в интервью RMF FM, что польская сторона не возвращается к разговорам по этому вопросу. 16 февраля 2018 Interia

Interia: польский президент назвал условие хороших отношений с Москвой Президент Польши Анджей Дуда заявил на конференции «Польская операция НКВД 1937—1938», что без признания польского геноцида в СССР не представляется возможным наладить отношения с Россией, сообщает Interia. Глава Польши имеет в виду среди прочего эпизод массового истребления поляков в 30-х годах XX столетия, которое совершило Советское государство, пишет издание. 29 сентября 2017 Interia

Interia: Польша призвала «Дракона» для защиты от российской угрозы В день завершения российско-белорусских манёвров «Запад-2017» в Польше начались крупнейшие военные учения «Дракон-17». В них примут участие более 17 тыс. военнослужащих из Польши и стран НАТО. Цель учений – отработка совместных действий польских и иностранных войск по отражению «гибридной угрозы», проявления которой можно было наблюдать в Крыму и Донбассе, пишет Interia. 21 сентября 2017 Interia

Interia: Порошенко рассказал, как американский уголь спас Украину от «российского шантажа» Украина получила первую партию американского угля, пишет Interia. По словам президента страны Петра Порошенко, благодаря помощи Вашингтона, Россия потеряла «очередной инструмент энергетического шантажа», несмотря на «коварную кражу украинского угля» в Донбассе. 14 сентября 2017 Interia

Interia: российский политик напомнил полякам о подаренной Восточной Пруссии Шансы Польши взыскать репарации с России, как и с Германии, — нулевые. Об этом заявил парламентарий Владимир Джабаров. Тем самым он отреагировал на ремарку польского политика Яна Мощиньского о том, что Москва должна выплатить Варшаве многомиллионную сумму, согласно Рижскому договору между Польшей и Советской Россией. Джабаров, в частности, напомнил, что после Второй мировой войны поляки практически даром получили земли Восточной Пруссии. 4 сентября 2017 Interia

Чешский эксперт: Кремль ищет «полезных идиотов» в Восточной Европе Страны Восточной Европы находятся под усиленным пропагандистским «обстрелом» Кремля, заявил чешский эксперт по вопросам российской дезинформации Якуб Янда. На польском портале Interia он отметил, что к каждой из них Москва ищет свой подход и делает ставку на привлечение местных радикалов или «полезных идиотов». 1 июля 2017 Interia

Interia: НАТО десять лет готовили к миру, а Россию — к войне Спустя десятилетие учений и боевых действий армия России оказалась хорошо подготовлена к классической крупномасштабной войне в Европе, считает политолог Марчин Терликовский из Польского института международных дел. В то же время целью манёвров НАТО были в основном миротворческие операции. В результате теперь военный альянс должен заново учиться тому, как защищать собственную территорию и границы, уверен эксперт. 14 июня 2017 Interia

Польский эксперт: НАТО не боится российских танков на границе — в отличие от Украины Несмотря на демонстрацию своих военных мускулов во время учений, Россия в настоящий момент не готова к полномасштабной войне с НАТО, считает польский военный эксперт Войцех Шевко. Совсем другое дело — Украина: в случае войны ей пришлось бы рассчитывать только на себя и у Киева не было бы шансов на победу. 1 июня 2017 Interia

Interia: американские солдаты окончательно вернули Польшу под влияние Запада Россия на протяжении долгих лет стремилась к тому, чтобы Польша была в её сфере влияния. Однако договор между Варшавой и Вашингтоном, согласно которому в стране будут постоянно базироваться американские войска, окончательно разбил эти надежды Москвы. Теперь поляки открыто говорят, что они вернулись в сферу влияния Запада, сообщает Interia. 9 января 2017 Interia