Interia: чем дольше длится конфликт, тем меньше украинцы доверяют своим политикам

Согласно результатам последнего опроса, больше всего народного доверия потеряла Верховная рада, пишет журналист Марцин Ян Орловский. Её авторитет упал на 37 пунктов и составляет всего 21%. На портале Interia автор также отмечает, что постоянные скандалы, отставки и неожиданные решения привели к росту недоверия не только к законодателям, но и к правительству, которое в условиях полномасштабного кризиса украинцы воспринимают как безответственное.

«Президент, правительство и Верховная рада — ко всем этим украинским институтам наблюдается резкое снижение доверия со стороны граждан. Своими решениями политики привели к тому, что всё меньше и меньше украинцев в состоянии дать положительную оценку их действиям. Больше всего теряет правительство Дениса Шмыгаля. Доверие к министрам упало почти на 40 процентных пунктов», — пишет на Interia журналист Марцин Ян Орловский.

Автор ссылается на опрос Киевского международного института социологии, который проводился с 30 сентября по 13 октября 2023 года. Он сравнивает результаты с данными, зафиксированными в мае 2022 года, то есть через два месяца после начала украинского конфликта.

Последний опрос показывает, что больше всего доверия потеряла Верховная рада. Полтора года назад 58% граждан выразили доверие политикам, заседающим в парламенте. Сейчас этот показатель — 21%, то есть произошло снижение на целых 37%. Изначально 74% украинцев доверяли премьер-министру и его министрам, однако постоянные скандалы, отставки и неожиданные решения привели к тому, что в октябре доверие им выразили лишь 39% респондентов. Более того, сейчас вырисовывается опасная тенденция восприятия и местных властей как безответственных в условиях полномасштабного конфликта.

Одновременно Марцин Ян Орловский отмечает, что в отличие от правительства и парламента наибольшим доверием по-прежнему пользуется Владимир Зеленский. В начале конфликта ему доверяли 91% процент граждан. Спустя почти 18 месяцев конфликта 76% граждан по-прежнему отзываются о нём положительно.

В статье журналист также указывает на лидера доверия со стороны украинцев — это Вооружённые силы Украины и солдаты-добровольцы. В мае 2022 года армии доверяли 98%, на настоящий момент — 94%. Ещё лучше ситуация обстоит с гражданскими лицами, решившими взять в руки оружие. Уровень доверия к ним не изменился с начала конфликта, и оно по-прежнему достигает отметки 87%. Согласно мнению аналитиков, украинцы в очередной раз убеждаются в том, что их солдаты справляются на фронте, несмотря на проблемы, которые им создают политики.