Money: наступила закономерная «эрозия» — поляки стали хуже относиться к украинцам

Несмотря на то что поляки привыкли работать с украинцами, чему способствует культурная, языковая и географическая близость, в последнее время они умерили свой пыл и симпатию к восточным соседям. Их решимость безоговорочно поддерживать украинцев, которая проявилась с началом конфликта, идёт на спад, пишет Money.

Чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем сильнее поляки меняют своё отношение к украинцам, следует из опроса, проведённого по заказу Personnel Service, пишет Money.

Портал напоминает, что поляки — не стоит путать с польским правительством — вскоре после начала украинского конфликта ринулись на помощь беженцам. Польское общество приютило в своих домах миллионы украинцев, а сбор помощи не прекращался, однако за последний год отношение поляков к украинцам изменилось. Данные опроса показывают, что 26% респондентов изменили своё отношение к соседям в худшую сторону. Чаще всего это люди в возрасте от 24 до 25 лет (33%), а также в возрасте 18—24 и 35—44 года (по 30%).

Эксперт по рынку труда и основатель Personnel Service Кшиштоф Инглот считает, что ухудшение отношения поляков к соседям вовсе неудивительно, особенно если принять во внимание их энтузиазм в оказываемой помощи в начальной фазе конфликта. «Эрозия настроений по отношению к украинцам — это неудивительное явление. Порыв, с которым мы столкнулись сразу после начала войны, был беспрецедентным: он продемонстрировал великодушие и приверженность поляков помощи нашим восточным соседям. Однако с течением времени решимость поддержать и нести издержки этого явления начала ослабевать», — объяснил аналитик.

Одновременно Инглот подчёркивает, что 56% респондентов не изменили своего отношения к украинцам, а 7% даже стали относиться к ним лучше, чем в прошлом году. Он также обращает внимание на то, что украинские граждане по-прежнему лидируют среди иностранцев, с которыми поляки охотнее всего сотрудничают. Опрос показывает, что 52% поляков хотят работать исключительно с коллегами с востока. Более того, чем старше польские граждане, тем больше растёт их желание работать с украинцами. На это указывают половина респондентов в возрасте 35—44 и 45—54 лет, а также и 64% людей старше 55 лет.

Money отмечает, что в Польше совершенно иное отношение к мигрантам из более отдалённых частей мира. «С людьми из Азии хотят работать 27 процентов поляков, а с африканцами лишь — 12 процентов. Мы также не фанаты белорусов — 9 процентов», — говорится в отчёте.

Портал объясняет, что поляки привыкли работать с украинцами, чему, безусловно, способствует культурная, языковая и географическая близость. В случае с азиатами имеют место гораздо большие сложности, обусловленные интеграцией. Также имеет значение и то, что нанимать сотрудников из Азии сложнее ввиду отличных стандартов подбора персонала, рассказывает эксперт.