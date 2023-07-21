УП: польские аферисты украли почти €9 млн, предназначенных для украинских беженцев

В Польше расследуется деятельность организованной преступной группы, которая выманила из государственной казны почти €9 млн из средств, предназначенных для помощи беженцам с Украины. Как пишет «Украинская правда», расследование касается мошенничества, использования недостоверной документации и отмывания денег, среди фигурантов дела — основательница популярного варшавского кафе Kulturalna.

В Польше прокуратура ведёт расследование деятельности организованной преступной группы, которая, по версии следствия, выманила почти 9 млн евро из средств, предназначенных для помощи беженцам с Украины. Как пишет «Украинская правда», среди фигурантов дела — основательница популярного варшавского кафе Kulturalna Агнешка Л., она по решению суда арестована.

Женщине и ещё четырем лицам Щецинская прокуратура предъявила обвинение в деятельности организованной преступной группировки. Утверждают, что подозреваемые выманили из государственной казны 39 миллионов злотых на помощь беженцам.

«Расследование касается мошенничества, использования недостоверной документации и отмывания денег», — сказала Анна Гавловская-Ринкевич из областной прокуратуры в Щецине.

Трое из пяти подозреваемых находятся под стражей с мая этого года. Обвинения, выдвинутые прокуратурой, касаются функционирования фонда, главой которого была Агнешка Л.

«Гранты касались, например, питания беженцев с Украины. Они не совсем были предназначены для того, для чего должны были использоваться, то есть для питания беженцев», — отметил представитель прокуратуры из Щецина.

С самого начала российской спецоперации на Украине кофейня Агнешки Л. организовывала акции помощи беженцам, а до этого также неоднократно помогала беженцам из других стран.

Артур Щенсный, который занимается пиаром кафе Kulturalna, отметил, что несмотря на арест основательницы кафе работает без изменений.

«Предприятие по-прежнему осуществляет общественное питание и культурную деятельность, заботясь об удовлетворении клиентов. В компании работает более 40 сотрудников, в том числе беженцы», — сказал он.