Le Figaro: правительство Нидерландов ушло в отставку из-за миграционного вопроса
В пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил об отставке коалиционного правительства, которое не смогло договориться по вопросу ограничительных мер для приёма беженцев, сообщает Le Figaro. «Сегодня вечером мы, к сожалению, пришли к выводу, что разногласия непреодолимы, — заявил глава кабмина на пресс-конференции. — По этой причине я вскоре представлю королю своё прошение об отставке от имени всего правительства».
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