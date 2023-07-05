Le Figaro: рекорд последних лет — в 2022 году в Европу прибыло около миллиона беженцев

В 2022 году в европейских странах было зарегистрировано около 996 тыс. заявлений о предоставлении убежища, сообщает Le Figaro со ссылкой на недавний отчёт агентства Европейского Союза по вопросам убежища. Как отмечает издание, это самый высокий показатель со времён массового наплыва беженцев в ЕС в разгар сирийского конфликта. При этом почти 40% заявлений было одобрено, что также является рекордным показателем за пять лет, пишет газета.

Согласно ежегодному отчёту агентства Европейского Союза по вопросам убежища (AUEA), опубликованному во вторник, 4 июля, в 2022 году в европейских странах было зарегистрировано около 996 тыс. заявлений о предоставлении убежища, сообщает Le Figaro. Это самый высокий показатель с 2016 года, отмечает издание.

Как уточняют в ведомстве, эти цифры не включают в себя 4 млн украинцев, пользующихся особым статусом временной защиты в ЕС, и относятся к 27 странам Европейского Союза, а также Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейну.

Данные были опубликованы на фоне переговоров внутри ЕС о реформе миграционной политики, напоминает газета. Планируется, что новая политика будет предусматривать систему солидарности между государствами-членами при приёме просителей убежища и процедуру ускоренного рассмотрения на границах заявлений с наименьшими шансами на успех, чтобы облегчить выдворение мигрантов с территории ЕС.

По данным отчёта, лица, ищущие убежища в ЕС в 71% случаев являются мужчинами, в основном из Сирии (138 тыс. заявлений), Афганистана (132 тыс.), Турции (58 тыс.), Венесуэлы (51 тыс.) и Колумбии (43 тыс.).

Как напоминает издание, в 2015-2016 годах, во время массового притока беженцев в Европу, вызванного, в частности, затягиванием конфликта в Сирии, число лиц, ищущих убежища в Европейском союзе, достигало 1,3 млн (в 2015 году) и 1,2 млн (в 2016 году). В 2022 году 70% заявлений о предоставлении убежища было подано в пяти странах: Германии (244 тыс.), Франции (156 тыс.), Испании (118 тыс.), Австрии (109 тыс.) и Италии (84 тыс.).

При этом около 39% заявлений о предоставлении убежища в прошлом году было одобрено, что является самым высоким показателем с 2017 года. Чаще всего статус беженцев получали сирийцы (93%), украинцы (86%) и эритрейцы (84%). На конец 2022 года количество дел, ожидающих решения, составило 899 тыс. Кроме того, около 42 тыс. заявлений было подано несовершеннолетними без сопровождения взрослых, две трети из которых были выходцами из Афганистана и Сирии, говорится в отчёте.