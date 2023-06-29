N-TV: Орбан отказался от миграционного плана ЕС — ни принимать беженцев, ни платить штраф за отказ Венгрия не собирается

ЕС предложил меры по ужесточению процесса получения статуса беженца, но для Виктора Орбана они недостаточны, и он отказывается присоединиться к данному соглашению. N-TV сообщает, что недоволен венгерский политик прежде всего «перераспределением мигрантов» в рамках Европейского союза и компенсационными выплатами в случае отказа принять таких беженцев.

Новый план ЕС по ограничению притока мигрантов критикуют за излишнюю строгость. Для Виктора Орбана, однако, предложенный компромисс всё ещё недостаточен, и он отвергает не только компенсационные выплаты за отказ принять мигрантов, но и другие пункты соглашения, сообщает N-TV.

Глава венгерского правительства настаивает, что «беженцы должны дожидаться завершения процедуры предоставления убежища за пределами территории ЕС», но европейцы «не в состоянии принять соответствующие законы».

Принципиально разное отношение к миграции, по мнению Орбана, не позволяет странам ЕС выработать компромиссное законодательство. В пример венгерский политик приводит Германию и Венгрию: в то время как в ФРГ позитивно настроены к миграции, в Венгрии её связывают с рисками. Также на родине Орбана проводят разницу между гастарбайтерами и мигрантами, а в Германии между ними не делают различия, считает политик. Венгрия не хочет у себя «иметь сообщества, которые не уважают наши важнейшие европейские ценности». К таковым Орбан отнёс равноправие женщин, отсутствие гомофобии и антисемитизма.

В интервью он в очередной раз подчеркнул, что не поддержит так называемый миграционный компромисс Европейского союза. В том числе из-за прописанного в нём обязательного распределения мигрантов по странам-членам союза. «Это послание организаторам нелегальной миграции, что они могут продолжать свой бизнес», — цитирует венгерского политика N-TV.

Виктор Орбан утверждает, что Венгрия не только не будет принимать «распределённых мигрантов», но и не будет платить компенсации за отказ принять их. Венгерский премьер в интервью подчеркнул, что его страна уже тратит €2 млрд на защиту границ ЕС от нелегальной миграции и при этом до сих пор «не получила ни единого цента» из фондов Европейского союза.

Комментируя трагедию с перегруженным кораблём с беженцами у берегов Греции, Орбан отметил, что такого исхода событий можно было бы избежать, если бы люди знали, что «не смогут въехать на территорию Европейского союза, не получив решения по своему заявлению на статус беженца».



N-TV напоминает, что «миграционный компромисс» Европейского союза предусматривает многочисленные ужесточения процесса миграции, для прекращения нелегального въезда, «особенно из стран, которые считаются относительно безопасными». Согласно предложению ЕС, проверка мигрантов из таких стран должна проходить на внешних границах ЕС. В течение 12 недель кандидат на получения убежища должен будет находиться «в строго контролируемых приёмниках-распределителях». Если проверка решит, что у соискателя статуса беженца нет на то оснований, то он или она «должны будут немедленно отправлены обратно», — сообщает немецкий телеканал.