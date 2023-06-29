N-TV: Орбан отказался от миграционного плана ЕС — ни принимать беженцев, ни платить штраф за отказ Венгрия не собирается
Новый план ЕС по ограничению притока мигрантов критикуют за излишнюю строгость. Для Виктора Орбана, однако, предложенный компромисс всё ещё недостаточен, и он отвергает не только компенсационные выплаты за отказ принять мигрантов, но и другие пункты соглашения, сообщает N-TV.
Глава венгерского правительства настаивает, что «беженцы должны дожидаться завершения процедуры предоставления убежища за пределами территории ЕС», но европейцы «не в состоянии принять соответствующие законы».
N-TV напоминает, что «миграционный компромисс» Европейского союза предусматривает многочисленные ужесточения процесса миграции, для прекращения нелегального въезда, «особенно из стран, которые считаются относительно безопасными». Согласно предложению ЕС, проверка мигрантов из таких стран должна проходить на внешних границах ЕС. В течение 12 недель кандидат на получения убежища должен будет находиться «в строго контролируемых приёмниках-распределителях». Если проверка решит, что у соискателя статуса беженца нет на то оснований, то он или она «должны будут немедленно отправлены обратно», — сообщает немецкий телеканал.
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