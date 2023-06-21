Das Erste: население Германии выросло из-за притока беженцев с Украины

Население Германии в прошлом году составило 84,4 млн человек, несмотря на то, что в стране умерло больше людей, чем родилось, сообщает немецкий телеканал Das Erste. На это есть одна главная причина: рост иммиграции — особенно с Украины.

По данным Федерального статистического управления, в прошлом году население Германии выросло на 1,3%, сообщает немецкий телеканал Das Erste. В 2021 году прирост населения составлял всего 0,1%. В конце 2022 года в Германии проживало около 84,4 млн человек. Хотя умерло больше людей, чем родилось, численность населения увеличилась. Причина этого: рост иммиграции — особенно с Украины.

В конце 2022 года в Германии проживало 72 млн немцев и 12,3 млн человек с иностранным гражданством. В то же время, по данным статистики, количество украинцев, проживающих в Германии, увеличилось более чем в шесть раз с начала и до конца года. Доля иностранцев в общей численности населения выросла с 13,1% до 14,6% по сравнению с предыдущим годом.

Как отмечает немецкий телеканал, рост числа людей с иностранным гражданством оказывает влияние, в частности, на демографическую структуру населения, поскольку по возрасту они значительно отличаются от коренного населения Германии.

Среди населения Германии в прошлом году 18,6% были моложе 20 лет, 49% — в возрасте от 20 до 59 лет, а 32,4% — старше 59 лет. В отличие от этого, среди людей с иностранным гражданством доля лиц моложе 20 лет составила 20,2%, более двух третей людей без немецкого паспорта были в возрасте от 20 до 59 лет и 12,4% — старше 59 лет.

Кроме того, в 2022 году умерло больше людей, чем родилось, подчёркивает Das Erste. Превышение числа умерших над числом родившихся возросло до 327 тыс. человек.

В абсолютном выражении наибольший прирост жителей зафиксирован в Северном Рейне-Вестфалии — 215 тыс. человек. За ней следуют Бавария с 192 тыс. и Баден-Вюртемберг с 156 тыс. Однако в процентном выражении наибольший прирост показали земли Берлин и Гамбург — там прирост населения составил по 2,1%, сообщает немецкий телеканал Das Erste.