NZZ: число беженцев в мире утроилось за десять лет и достигло абсолютного рекорда в 108,4 млн

За последние десять лет число беженцев во всём мире утроилось. Сейчас их насчитывается 108,4 млн человек — и это абсолютный рекорд, подчёркивает швейцарская Neue Zürcher Zeitung. В 2022 году на каждого беженца, который смог вернуться на родину, приходилось 16 новых беженцев, которым пришлось покинуть свою страну. При этом в прошлом году больше всего беженцев появилось в связи с конфликтом на Украине.

108,4 млн человек — никогда ещё в мире не было больше беженцев, чем сейчас, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung.

Конфликт на Украине вызывает крупнейшее движение беженцев со времён Второй мировой войны, утверждает издание. Число мигрантов значительно увеличивается и в других странах.

Почти на 20 млн больше, чем в предыдущем году: согласно новому отчёту Агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН, число людей, покинувших свои дома, за последний год выросло сильнее, чем когда-либо. В конце 2022 года число беженцев во всём мире составило 108,4 млн человек — это неоспоримый рекорд, подчёркивает швейцарская газета.

В сравнении за десять лет число вынужденно покинувших свои дома лиц, к которым УВКБ ООН относит беженцев, просителей убежища и тех, кому пришлось сменить место жительства внутри страны, даже утроилось. С 2011 года оно увеличивается каждый год.

Основным фактором роста в прошлом году стал вооружённый конфликт на Украине. В результате число украинских беженцев за несколько месяцев выросло почти до 6 млн человек. По данным УВКБ ООН, никогда со времён Второй мировой войны такое количество людей не было вынуждено покинуть свою страну за столь короткое время.

За первые пять месяцев текущего года число беженцев продолжало расти. По данным УВКБ ООН, оно, вероятно, уже превысило 110 млн человек. Только в Судане и Сомали за последние месяцы было отмечено более миллиона человек.

Как сообщается в статье, семь из десяти человек, ищущих защиты от насилия и преследований за рубежом, являются выходцами из одной из следующих стран: Сирия, Украина, Афганистан, Венесуэла, Южный Судан или Мьянма.

Если посмотреть на 10 ведущих стран происхождения беженцев, то они составляют почти 90% от общего числа беженцев в мире. Помимо числа украинских беженцев, в прошлом году увеличилось число беженцев из Афганистана и Венесуэлы. Однако частично этот рост связан с тем, что Иран провёл пересчёт беженцев в стране и пересмотрел их число в сторону увеличения.

По данным УВКБ ООН, в 2022 году в мире было подано почти 2,9 млн заявлений о предоставлении убежища — очередной рекорд, отмечает издание.

На протяжении многих лет больше всего беженцев принимает Турция. На конец 2022 года их насчитывалось около 3,5 млн. На втором месте следует Иран. На третьем месте находится Германия, где сейчас проживает более 2 млн беженцев.

Большинство беженцев не уезжают далеко. По данным УВКБ ООН, 77% из них живут в соседнем со страной происхождения государстве. В трёх из четырёх случаев это развивающаяся страна или страна с формирующимся рынком.

До прошлого года Африка к югу от Сахары была регионом, который принимал больше всего беженцев. Конфликт на Украине изменил ситуацию: теперь на первом месте стоит Европа. 5,7 млн украинских беженцев, проживающих здесь, значительно увеличили число беженцев на континенте.

В то же время большинство всех беженцев составляют так называемые внутренне перемещённые лица: они не бегут за границу, а ищут защиты в своей стране. На конец 2022 года к этой категории относились 62,5 млн человек.

Число внутренне перемещённых лиц непропорционально выросло за последние годы: в 2019 году их насчитывалось 45,7 млн, тогда как в 2005 году — всего 6,6 млн. В последнее время на это развитие также сильно повлиял конфликт на Украине: по данным УВКБ ООН, на конец 2022 года в стране насчитывалось около 5,9 млн внутренне перемещённых лиц. В Эфиопии, Сомали, Южном Судане и Судане в прошлом году также насчитывалось по несколько сотен тысяч таких людей. В глобальном масштабе больше всего их находится в Колумбии и Сирии, которые опережают по этому показателю Украину и Конго-Киншасу.

Чуть менее 340 тыс. беженцев и около 5,7 млн внутренне перемещённых лиц смогли вернуться в свою страну или регион в прошлом году. Это представляет собой увеличение по сравнению с предыдущими годами, но оно незначительно по сравнению с числом новых перемещённых лиц.

Таким образом, в 2022 году на каждого беженца, который смог вернуться в свою страну, приходилось 16 новых беженцев, которым пришлось покинуть свою страну, подчёркивает швейцарская газета.

Для многих бегство стало постоянным состоянием: во всём мире двое из трёх беженцев нуждаются в защите уже более пяти лет, заключает Neue Zürcher Zeitung.