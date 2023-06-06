Die Zeit: ЕС намерен разобраться с нелегальной иммиграцией с помощью денег для африканских стран

Евросоюз собирается ограничить незаконную иммиграцию с помощью отчасти противоречивых и спорных мер, сообщает немецкая газета Die Zeit. Странам, которые принимают нелегальных мигрантов обратно, Еврокомиссия планирует выделять больше инвестиций. Помимо этого, до сих пор ведутся споры о том, проводить ли предварительные проверки заявлений о предоставлении убежища на внешних границах ЕС.

Деньги для стран, которые принимают мигрантов обратно, и наращивание сотрудничества с африканскими государствами — ЕС хочет ограничить нелегальную иммиграцию с помощью отчасти противоречивых мер, пишет немецкая газета Die Zeit.

С помощью комплексного плана действий Еврокомиссия намерена ограничить приток нелегальных мигрантов из Северной и Западной Африки. Новая программа содержит в общей сложности 18 мер, включая предложения по борьбе с контрабандой людей, по улучшению пограничного контроля и по процессам репатриации, объявила ответственный комиссар Илва Йоханссон.

Как сообщается в статье, в план действий также включены меры по обеспечению легальных возможностей для въезда в Евросоюз. В четверг министры внутренних дел стран ЕС обсудят предложения по реформе в Люксембурге.

Среди прочего, предполагается, что агентство ЕС по охране границ Frontex должно расширить сотрудничество с Марокко, Мавританией и Сенегалом. Если государства, не входящие в ЕС, будут принимать обратно людей, въехавших в Евросоюз незаконно, они получат больше выгоды от европейских инвестиций. В будущем люди из Нигерии и Сенегала смогут легально въезжать в страну по определённым программам, если у них есть соответствующая квалификация.

По данным Frontex, в 2022 году в ЕС нелегально въехало не менее 330 тыс. человек — больше, чем когда-либо с 2016 года, подчёркивает немецкая газета. Уже в январе Еврокомиссия объявила, что будет депортировать значительно больше мигрантов, не имеющих права на пребывание на территории ЕС.

Реформа Общеевропейской системы предоставления убежища вызывает споры на протяжении многих лет. Среди прочего, речь идёт о том, следует ли проводить предварительные проверки заявлений о предоставлении убежища на внешних границах ЕС. Такая процедура подвергается резкой критике со стороны правозащитных групп, которые рассматривают её как подрыв фундаментального права на убежище. Есть оговорки и в рядах зелёных.

Как отмечает издание, канцлер Германии Олаф Шольц поддержал запланированное ужесточение закона о предоставлении убежища. Шольц заявил, что страны ЕС продвинулись в консультациях по общей политике предоставления убежища и распределению беженцев «так далеко, как никогда раньше». «Мы должны сделать всё возможное, чтобы сейчас прийти к такому регулированию, которое предполагает тесное сотрудничество между государствами на внешних границах и всеми остальными», — призвал Шольц.

Однако правительство Германии также призывает к усовершенствованию планов Еврокомиссии. Берлин выступает за предварительное рассмотрение заявлений о предоставлении убежища на внешних границах ЕС, однако семьи с детьми должны быть освобождены от этой процедуры. Эта общая позиция была согласована светофорной коалицией — под особенным давлением со стороны зелёных, сообщает немецкая газета Die Zeit.