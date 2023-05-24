Das Erste: Австрия не простит венграм амнистии организаторов ввоза мигрантов

Правительство Венгрии распорядилось об амнистии иностранных заключённых, отбывающих наказание в тюрьмах за незаконный ввоз нелегальных мигрантов, пишет Das Erste. Это привело в ярость официальную Вену: посол страны был вызван в МИД для дачи объяснений. В Будапеште же заявляют, что не хотят кормить несколько сотен контрабандистов за счёт налогоплательщиков.

Освобождение из тюрем иностранцев, осуждённых за незаконный ввоз нелегальных мигрантов из-за пределов ЕС на территорию Венгрии, привело к дипломатической напряжённости в отношениях страны с соседней Австрией. Посол Венгрии в Вене был вызван в министерство иностранных дел, о чём объявил в Брюсселе глава австрийского ведомства Александер Шалленберг. «Нам нужны полные разъяснения, потому что мы считаем, что это совершенно неправильный сигнал», — заявил Шалленберг, передаёт Das Erste.

Ранее правительство Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана распорядилось об амнистии иностранных заключённых, отбывающих наказание в тюрьмах за незаконный ввоз нелегальных мигрантов.

Руководитель канцелярии премьер-министра Гергели Гуляш объяснил решение правительства. По его словам, заключённые обходятся Венгрии слишком дорого. «Тюрьмы переполнены, и против нас идут судебные процессы в Страсбурге. Их освобождение — правильное решение, чтобы мы не продолжали кормить несколько сотен контрабандистов венгерской тюремной едой за счет венгерских налогоплательщиков», — подчеркнул Гуляш. Единственное условие — освобождённые заключённые должны покинуть Венгрию в течение трёх дней.

Как утверждает издание, Гуляш намекнул на судебные процессы против Венгрии за «бесчеловечные условия» содержания в тюрьмах страны. В отдельных случаях государство вынуждено выплачивать компенсации. Кроме того, в ЕС есть опасения по поводу депортации преступников в такие страны, как Афганистан или Иран.

Сообщается, что в венгерских тюрьмах находятся заключённые из 73 стран, включая Афганистан, Алжир, Иран, Ирак и Тунис, а также из европейских государств, таких как Румыния, Сербия, Украина и Болгария.

Правительство Австрии не может понять доводов Венгрии. Тот факт, что содержание этих иностранцев под стражей обходится слишком дорого, «диаметрально противоречит, казалось бы, чёткой линии Венгрии» против контрабанды людей, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Ещё на выходных Министерство внутренних дел Австрии в ответ на сообщения об освобождении заключённых объявило, что усилит контроль на границе с Венгрией.

Нелегальная миграция в Австрию по так называемому балканскому маршруту осуществляется в основном через Венгрию. До сих пор австрийская полиция поддерживала венгерских чиновников в борьбе с организованной контрабандой людей. Однако, по данным Министерства внутренних дел Австрии, условия этого сотрудничества теперь могут быть пересмотрены, пишет Das Erste.