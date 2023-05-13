BFM TV: «морально тяжело» — французским мэрам угрожают ультраправые из-за центров приёма мигрантов

Во Франции множество мэров столкнулись с давлением со стороны ультраправых организаций, недовольных обустройством центров приёма для просителей убежища, сообщает BFM TV. Так, в городе Сен-Бревен-Ле-Пен противники такого решения сожгли дом главы местной администрации, после чего он уволился по личному желанию.

Мэры по всей Франции сталкиваются с давлением и угрозами со стороны ультраправых групп, которые хотят сорвать проекты по приёму мигрантов, пишет BFM TV. Конкретный случай стал наглядной иллюстрацией такого глобального явления, рассказывает телеканал: в городе Сен-Бревен-Ле-Пен подожгли дом мэра Янника Мореза. После такого происшествия он решил сложить свои полномочия и пожаловался на угрозы в свой адрес.

В качестве причины для нападок Морез назвал поддержку проекта по перемещению Центра размещения просителей убежища, который работает в городе с 2016 года. Некоторые жители, не согласные с таким планом администрации, в течение последних месяцев несколько раз организовывали демонстрации. Главным образом участниками были члены партии Эрика Земмура «Реконкиста», но также множество представителей других ультраправых групп: националистической и монархической организации «Французское действие», групп «Вандейское объединение», «Мирской отпор» и «Кокарда».

Несколько месяцев назад мэр Каллака, где проживает 2200 человек, объявил об отказе от проекта «Горизонты», который должен был вдохнуть новую жизнь в деревню благодаря строительству центра по приёму семей беженцев. После сообщения о начале работы над проектом активисты запустили петицию, а работники администрации попали под давление со стороны несогласных, которое выражалось в том числе в смертельных угрозах или посягательстве на их личную жизнь.

Случались жестокие столкновения между сторонниками и противниками центра для мигрантов, которых поддерживали многие ультраправые политики — например, Жильбер Коллар и Эрик Земмур. По информации Le Monde, после отказа администрации от своих планов один из главных вдохновителей оппозиции, кандидат от «Реконкисты» на последних парламентских выборах Бернар Жермен подчеркнул, что «такой же ответ» ждёт все города, которые захотят последовать примеру Каллака.

Мэр Белабра Лоран Ларош пожаловался France Bleu на нервозность от чтения оскорбительных сообщений, которые он получает. В городе на 980 жителей также предусмотрено строительство центра размещения для просителей убежища максимум на 38 человек, однако после утверждения проекта на муниципальном совете в феврале он стал причиной серьёзных трений среди местных жителей. Образовалась группа противников, которую поддерживают Нацобъединение и «Реконкиста». «Это морально тяжело», — признаётся мэр, который подвергся нападкам после объявления о планах администрации.

Проекты помощи для мигрантов во французских деревушках вызывают много шума, отмечается в статье. В интервью Libération мэр Беснака, где живёт 350 человек, рассказал, что подал жалобу в суд после смертельных угроз, которые получил по электронной почте спустя несколько дней после открытия центра по приёму просителей убежища в своём городе. При этом решение об этом принимали не местные власти, а префектура: мэр даже безуспешно пытался монополизировать землю, на которой расположено здание.

Тем не менее гнев жителей обрушился на главу администрации, а перед мэрией произошли столкновения между членами «Французского действия» и активистами Антифа. «Когда я сейчас вижу, что случилось с тем мэром (Янником Морезом)… Я чувствую, что нахожусь в такой же ситуации, и надеюсь, что мне не придётся пережить то же самое», — поделился он своими страхами с французской газетой.

В то же время онлайн-медиа Politis указывает, что протесты против проекта в Каллаке стали переломным моментом: Бернар Жермен написал на их основе книгу «Каллак, или мать борьбы». В ней он изложил свою теорию, что «борьба в Каллаке стала не только борьбой этой деревни, но и протестом против национальной политики». Саму деревню он назвал «лабораторией» по проведению такой политики. Вслед за этим в протестах против различных проектов по приёму мигрантов в Беларбе, Беснаке и Сен-Бревен-Ле-Пене участвовали ультраправые активисты, которые не проживали в этих коммунах: они приезжали специально, пишет BFM TV.