Le Parisien: зелёные осудили Макрона за желание приостановить разработку экостандартов ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал отложить разработку новых экологических стандартов для Евросоюза и заняться внедрением уже принятых норм, пишет Le Parisien. Депутаты от партии «Европа Экология Зелёные» называли такие слова «безответственными» в свете рекордной засухи и жалобы на климатическое бездействие Франции, которую рассматривает Европейский суд по правам человека.

В четверг президент Франции Эммануэль Макрон призвал взять «паузу в европейском регулировании» экологических стандартов, сообщает Le Parisien. Глава государства посчитал, что Евросоюз сделал «больше, чем все его соседи», и теперь ему «нужна стабильность».

«С точки зрения регулирования мы впереди Америки, США и всех других мировых держав, — подчеркнул Макрон на презентации стратегии по ускорению реиндустриализации Франции. — Теперь необходимо привести его в исполнение». Он отметил, что новые изменения в правилах не нужны, потому что тогда можно потерять всех участников. В этом случае, предупреждает французский лидер, Европа может лучше всего себя проявить в составлении нормативных актов и хуже всего — в финансировании.

Такие заявления вызвали возмущение среди депутатов из партии зелёных, рассказывает издание. Так, Давид Корман иронично заметил в Twitter: «Возвращение защитника Земли». «Французы требуют паузы во вступлении в силу пенсионной реформы, а Макрон предлагает им паузу по экологическому вопросу», — указывает глава партии «Европа Экология Зелёные» Марин Тонделье. Депутат от экологов и коалиции NUPES Сандрин Руссо в эфире France info назвала слова президента «безответственными» и напомнила, что сейчас Франция столкнулась с «невиданной засухой». «Мы оказались в ситуации, когда теряем контроль», — заявила Руссо. По её словам, нужно не отказываться от экологических стандартов, а, напротив, их ужесточать. В свою очередь евродепутат от экологов Карима Делли в Twitter также раскритиковала речь Макрона и напомнила, что Европейский суд по правам человека сейчас рассматривает дело о климатическом бездействии Франции.

В то же время в Елисейском дворце настаивают, что Эммануэль Макрон не требовал ни отсрочить, ни приостановить, ни тем более отказаться от «действующих стандартов, которые обсуждаются». «Президент говорит не о приостановке, но об исполнении уже принятых решений, перед тем как вносить новые изменения, — приводит Le Parisien уточнения в представительстве президента. — Уже принятые решения являются самыми амбициозными в мире правилами на сегодняшний день». Отмечается, что главным образом французский лидер хочет, чтобы «эти стандарты уже равномерно применялись в Европе».