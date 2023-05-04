France 3: «зреет возмущение» — Макрона снова встретили «кастрюльными концертами»

Во французском городе Сент президента Эммануэля Макрона встречали звоном кастрюль и демонстрацией, передаёт France 3. Перед школой, где он выступал, собрались профсоюзные активисты, преподаватели и школьники, недовольные тем, что глава государства не прислушивается к мнению протестующих.

Эммануэля Макрона снова встречают звоном кастрюль. По случаю визита президента в Сент, департамент Приморская Шаранта, собрались сотни протестующих. Оппозиционеры, главным образом представители профсоюзов, держатся на расстоянии в 300 метров от школы, которую посетит Эммануэль Макрон.

ФРАНЦУЖЕНКА: Мы всё-таки хотели подойти поближе, чтобы нас услышали и увидели благодаря кастрюлям, флагам и свисту, а особенно чтобы сказать Макрону, что мы по-прежнему протестуем.

Префектура запретила собираться около школы. Чтобы обойти жандармов, демонстранты вышли на железнодорожные пути.

Речь Эммануэля Макрона будет посвящена образованию, однако некоторые школьники и преподаватели предпочли присоединиться к демонстрации.

МОЛОДАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Почему я должна с ним встречаться в школе, зная, что он не слышит, как каждую неделю все протестуют на улицах и так далее? Я сделаю так, чтобы он скорее услышал, как мы, что называется, «ломаем кастрюли», а не видел, как я его слушаю.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Я, преподаватель средней школы, я не… Меня уже затронула реформа средней школы, моих коллег из старшей школы — реформа старшей школы… Зреет настоящее возмущение, о котором правительство не имеет никакого представления.

Всеобщая конфедерация труда отключила электричество в старшей школе, куда приедет Эммануэль Макрон. Вместо него подключили электрогенератор, чтобы глава государства смог сделать свои заявления.