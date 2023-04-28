BFM TV: во Франции на День труда ожидают «исторические» и «мстительные» протесты

Территориальные разведслужбы Франции предупредили о том, что первого мая по всей стране ожидаются «исторические» демонстрации: профсоюзы в редком единодушии призывают к массовым акциям против принятой пенсионной реформы. В то же время во французском обществе царят «мстительные» настроения, которые выражаются в сожжении чучела президента страны Эммануэля Макрона или «марше пустых кастрюль» во время поездок министров в регионы, передаёт BFM TV.

АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая BFM TV: Поговорим о политике с Бенжаменом Дюамелем. Сегодня мы сосредоточимся на первомайских демонстрациях, до которых осталось четыре дня. Объединение профсоюзов призывает к массовым акциям, а территориальная разведка ожидает «исторические» и «мстительные» протесты. Выступления первого мая будут «историческими» и «мстительными» — BFM TV удалось получить такие определения от территориальных спецслужб. Совершенно ясно, что этот Первомай будет точно не похож на предыдущие.

БЕНЖАМЕН ДЮАМЕЛЬ, политический журналист BFM TV: Нет, потому что, даже не зная, сколько демонстрантов выйдут на улицы в понедельник, сплочённость профсоюзного объединения — это значимое социальное явление. Почему? Потому что обычно Французская демократическая конфедерация труда (CFDT) праздновала Первое мая отдельно, тогда как сейчас основные профсоюзы выступят вместе. Такое случалось чрезвычайно редко. Посмотрите, вот пример: между двумя турами выборов в 2002 году, опасаясь, что президентом станет Жан-Мари Ле Пен, профсоюзы объединились на площади Бастилии. Так же произошло в 2012 году, когда Николя Саркози выступил против мнения профсоюзов, поддержав, я цитирую, «настоящую работу». Короче говоря, это были знаковые политические акции, которые сейчас подчёркивают символизм этого объединения в разгар социального кризиса.

ДАМЬЕН ГУРЛЕ, ведущий BFM TV: Вы рассказали об «исторической» стороне, а что можно сказать о «мстительном настроении»?

БЕНЖАМЕН ДЮАМЕЛЬ, политический журналист BFM TV: Оно отражает состояние общества, которое видит в Первомае своего рода полномасштабный ответ на желание правительства перейти к другим вопросам. Мстительные настроения проявляются в последние дни и на демонстрациях: сожжённое чучело Эммануэля Макрона, усиленные «приветственные комитеты» для министров в регионах. Не совсем послушный и примерный настрой, поэтому возникает опасность беспорядков. Спецслужбы говорят об 1—2 тысячах подстрекателей, тем более что во время предыдущих демонстраций в День труда — например, в 2018-м или в прошлом году — наблюдалось особенно много беспорядков. На этом видео — первое мая 2018 года. Провести как можно более мирную демонстрацию силы, как во время большинства акций, — такая главная задача, несомненно, стоит перед профсоюзными организациями после того, как лозунг «Долой реформу» стал казаться немного устаревшим.

АДЕЛИН ФРАНСУА: Итак, к такой массовой демонстрации призывают профсоюзы, но также и левые партии.

БЕНЖАМЕН ДЮАМЕЛЬ: Совершенно верно. Посмотрите, что пишет Жан-Люк Меланшон в своём блоге: он говорит о «моменте для исправления»: «Итак, у нас есть план действий для того, чтобы соответствовать моменту (празднику Первого мая). Нас ничто не должно от него отвлечь». Он словно надеется одновременно нагнать события после того, как профсоюзы держали его на расстоянии на протяжении всей борьбы против пенсионной реформы. Также для него это возможность подчеркнуть единство партии, в то время как в рядах коалиции NUPES снова появились разногласия: конкуренция в «Непокорённой Франции», желание Коммунистической партии работать автономно. Потому что по сути левые находятся в парадоксальной ситуации: хотя они выиграли идеологическую борьбу — им удалось выступить против жёсткой и несправедливой реформы, — они проиграли политическую борьбу: закон ратифицировали, а по опросам в большем выигрыше от создавшейся ситуации, похоже, осталась Марин Ле Пен.

АДЕЛИН ФРАНСУА: Разумеется.