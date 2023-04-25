BFM TV: на вокзале и в театре — французских министров везде встречают «маршем пустых кастрюль»

Протесты во Франции не утихают: куда бы ни отправились члены правительства, их повсюду встречают «кастрюльными концертами» и свистом, передаёт BFM TV. Группа активистов отслеживает запланированные поездки министров и призывает создавать «комитеты негостеприимства» по всей Франции.

Вчера вечером пассажиры на Лионском вокзале в Париже оказались посреди неожиданного «кастрюльного концерта». На этом поезде из Лиона вернулся министр образования Пап Ндиайе. Доступ к платформе перекрыли силы правопорядка, вызванные для подкрепления. Министр в конце концов вышел через скрытый проход — подальше от протестующих.

Несколькими часами ранее звон кастрюль уже раздавался в Лионе, но Пап Ндиайе заявил, что настроен продолжить свои визиты.

ПАП НДИАЙЕ, министр национального образования и молодёжи: Разумеется, я продолжу регулярные поездки, потому что я действующий министр.

Члены правительства становятся мишенями для нападок и освистывания — даже во время церемонии вручения премии «Мольер» в театре де Пари вчера вечером.

ЛЮСИ АСТЬЕ, актриса и активистка профсоюза CGT: Так что, мои братья и сёстры по оружию, пусть борьба продолжается.

ТУФАН МАНУЧЕРИ, актриса и активистка профсоюза CGT: И да здравствует «марш пустых кастрюль»!

ЗРИТЕЛИ: (Кричат и аплодируют.)

Сидящая в зале министр культуры решила высказаться в ответ и осудила двойную игру профсоюзов.

РИМА АБДУЛ-МАЛАК, министр культуры: Обычно роль министра заключается в том, чтобы сидеть и ничего не говорить, но сейчас это невозможно. Седьмого февраля у нас прошло собрание — вы попросили его перенести. Мы его перенесли на 16 марта. Вы не пришли и попросили его перенести. Мы его перенесли на 27 апреля, в этот четверг. Вы опять попросили его отменить. Ещё есть время передумать — я здесь и открыта к диалогу.

Во время поездки в департамент Сарт министра юстиции громко освистали. Вот уже несколько дней эта ассоциация собирает информацию обо всех поездках членов правительства и призывает увеличить число «комитетов негостеприимства по всей Франции».