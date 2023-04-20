BFM TV: «бывало и хуже» — в Нижнем Рейне Макрона встретили криками и свистом

В департамент Нижний Рейн собравшаяся на площади толпа освистала президента Франции Эммануэля Макрона, который посетил с рабочим визитом этот регион, сообщает BFM TV. Недовольные пенсионной реформой кричали, что её нужно отозвать, однако глава государства как ни в чём ни бывало пожал руки желающим и признался, что во время протестов «жёлтых жилетов» «бывало и хуже».

АГАТА БАМБРЕ, политическая журналистка BFM TV в Муттершолсе (департамент Нижний Рейн): Сейчас очень шумная встреча с Макроном закончилась. Такого приёма не ожидали: было очень шумно и довольно впечатляюще, по правде говоря. Как только Эммануэль Макрон прибыл на площадь перед мэрией, раздались улюлюканье, свист и скандирования — знаменитые скандирования «жёлтых жилетов» и других протестующих: «Мы здесь! Мы здесь!»

Совершенно неожиданно — я честно думала, что глава государства вернётся в здание мэрии — Эммануэль Макрон решил пожать руки собравшимся. Сперва было немного странно: улыбающийся президент подошёл к людям, а ему кричат: «Нам не нужна твоя реформа! Ты не понял?» Другой человек назвал то, что он делает, «пагубным» для страны, что ему просто нужно отозвать реформу.

Было много свиста и враждебности, но президент всё же смог пройти и пожать руки некоторым людям. Встречались и более дружелюбно настроенные, которые ему улыбались, его поздравляли и сделали с ним несколько селфи. Но всё же кричали очень громко, и когда потом мы вернулись вместе с президентом в здание мэрии и я ему сказала: «С вами всё хорошо? Всё-таки было впечатляюще». Он мне ответил: «Знаете, бывало и хуже». Я говорю: «Хуже — это как?» И он очень серьёзно произнёс: «Жёлтые жилеты», как бы говоря, что тогда было хуже. Депутат Нижнего Рейна поспешил заверить президента, что около 40 самых активных протестующих не отсюда и здесь не живут.

Теперь спокойствие более-менее восстановилось. Эммануэль Макрон проводит совещание с несколькими депутатами, которые должны представить ему свои проекты. С утра президент переключился на другие темы, хочет обсуждать о реиндустриализации Франции, об улучшении условий труда. Однако стоит признать, что перевернуть страницу не так просто: это шумный день с кастрюльными концертами и депутатом от «Непокорённой Франции», который заклеил рот повязкой с написанными поверх цифрами «49.3»,* хорошо показывает, почему так сложно перевернуть страницу. Франция по-прежнему кипит от негодования, а президент очень торопится перейти к другим вопросам.

* Статья Конституции Франции, которая позволила принять пенсионную реформу в обход парламента. — ИноТВ