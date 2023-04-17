BFM TV: «разговаривает с зеркалом, как ведьма из «Белоснежки» — профсоюзный активист о выступлениях Макрона на фоне пенсионного кризиса

Французы не питают больших надежд в отношении предстоящего обращения Эммануэля Макрона к народу, поскольку президент в последние месяцы разговаривает исключительно сам с собой, заявил в эфире BFM TV сопредседатель профсоюза работников парижского общественного транспорта Алексис Луве. По его словам, глава государства совершенно оторван от народа и живёт в «параллельной реальности», не понимая, что общественность ждёт от него отзыва пенсионной реформы.
АЛЕКСИС ЛУВЕ, сопредседатель профсоюза Solidaire RATP:Вот уже несколько месяцев Эммануэль Макрон разговаривает исключительно сам с собой. На самом деле он живёт… создаётся впечатление, что он живёт в параллельной реальности. В настоящей жизни он не может и носа на улицу высунуть, чтобы не схлопотать — как мы видели на этой неделе в Нидерландах. Теперь он будет говорить перед камерами, как в сказке про Белоснежку старая ведьма разговаривает с зеркалом, но в реальности он разговаривает только с самим собой и ни с кем другим. Он хочет рассказать о последних новостях мира, существующего исключительно в его голове. Мы же ждём отзыва закона…
Но вот вам лично интересно будет посмотреть это обращение или совсем нет?
АЛЕКСИС ЛУВЕ:Это будет зависеть от обстоятельств. Я не буду всё бросать, чтобы посмотреть. Если он сделает какие-то интересные объявления, мы в любом случае о них узнаем.
Но гипотеза о том, что он сделает какие-то объявления, она как-то отзывается у вас в голове? Вы предполагаете, что в понедельник вечером будут какие-то объявления, или думаете, что вовсе никаких не будет?
АЛЕКСИС ЛУВЕ: Откровенно говоря, как я уже сказал, я думаю, что он совершенно оторван от народа и его ожиданий. Уже три месяца люди выражают свой гнев и отвергают его реформу, поэтому мы не питаем больших надежд в отношении его выступления.
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