France 24: Конституционный суд Франции одобрил реформу Макрона, но пенсионная сага ещё не окончена

Конституционный суд Франции одобрил решение властей о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет, сообщает France 24. Но это далеко не конец пенсионной саги. По всей стране продолжаются протесты, и демонстрантов такой результат только сильнее разозлит. Профсоюзы также, скорее всего, не откажутся от сопротивления. «Так что это определённо не конец борьбы», — заключает корреспондент французского телеканала Оливия Бизо.

С нами на связи корреспондент France 24 Оливия Бизо. Решение было принято совсем недавно.

ОЛИВИЯ БИЗО, корреспондент France 24: Здравствуйте, Франсуа, всё верно. Я нахожусь напротив Конституционного суда вместе с большим количеством журналистов. Мы только что узнали, что восемь, извините, девять членов Конституционного суда одобрили самую спорную часть плана президента Макрона по проведению пенсионной реформы. Речь идёт об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Как и ожидалось, суд не одобрил весь законопроект. Они выборочно утвердили некоторые его аспекты, но самая непопулярная часть, касающаяся пенсионного возраста, по-видимому, будет узаконена. Многих людей это разозлит. Они протестовали против этого изменения с января. И, как вы можете видеть, позади меня, напротив Конституционного суда, много полицейских. Тут их не так много, но в районе их много. В этом конкретном районе Парижа протесты были запрещены. Но в других частях столицы, как вы упомянули, протесты происходят.

Как вы можете видеть, позади меня видны баррикады для противодействия массовым беспорядкам, возведённые перед зданием. Ранее мы видели полицейских на крыше. Здесь много полицейских автомобилей. Дороги были заблокированы. Это крайне необычно для Конституционного суда. Обычно он служит символом мира во Франции, а его девятерых членов называют мудрецами. И они обычно не находятся в центре политической сцены. В основном они делают свою работу как бы за кулисами, и в теории их роль должна быть исключительно юридической. Так что они не привыкли к ажиотажу в СМИ и присутствию сотрудников безопасности у входа.

Оливия, мы видели кадры протестов напротив мэрии Парижа, которая находится в 20 кварталах от того места, где вы сейчас стоите. И по всей стране есть как минимум 130 мест, где происходит то же самое. Похоже, эта пятница ещё не закончилась?

ОЛИВИЯ БИЗО: Борьба определённо не закончилась. Это определённо ещё не конец пенсионной саги. Протесты, как вы и сказали, ожидаются в 130 местах. Протесты идут в Париже. Сейчас профсоюзы ведут переговоры, они вскоре опубликуют коммюнике о том, какие действия предпримут в будущем. Они также встрется с президентом Макроном во вторник. Так что это определённо не конец борьбы. Ожидается, что профсоюзы будут выступать за продолжение протестов, так что это не конец.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2023 года.