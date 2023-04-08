DT: пожар в любимом ресторане Макрона — символ угрозы его политическому наследию

Пожар в любимом ресторане президента Франции La Rotonde, подожжённом в ходе протестов против пенсионной реформы, стал символом угрозы политическому наследию Эммануэля Макрона, пишет The Daily Telegraph. По словам источников издания, Макрон опасается остаться в памяти французов главой государства, который позволил Марин Ле Пен прийти к власти в 2027 году.

Пока президент Франции Эммануэль Макрон находился с визитом в Пекине, где надеялся убедить китайского лидера Си Цзиньпина воспользоваться своим влиянием на российского президента Владимира Путина и помочь положить конец конфликту на Украине, в Париже горел его любимый ресторан, сообщает The Daily Telegraph.

И, как отмечает британское издание, это «весьма символично», учитывая, что политическое наследие французского лидера оказалось под угрозой как на мировой арене, так и во внутренней политике.

Пока Макрон терпел неудачу в Пекине, в Париже около 100 вандалов в ходе протестов против повышения пенсионного возраста забросали бутылками с зажигательной смесью ресторан La Rotonde.

Вероятно, сейчас владельцы роскошного заведения на углу бульвара Монпарнас сожалеют о том дне, когда Макрон решил именно в их ресторане отпраздновать «шокирующий» выход во второй тур президентских выборов против Марин Ле Пен в 2017 году. Тогда политические оппоненты обвинили Макрона в высокомерии за то, что он вместе со своей предвыборной командой, несколькими известными писателями и знаменитостями потягивал шампанское в ресоране, хотя имя нового президента Франции ещё предстояло узнать.

И хотя в 2017 году Макрон победил с серьёзным отрывом и смог повторить успех на выборах 2022 года, сейчас, спустя год после начала его второго срока, надежды Ле Пен на получение поста президента «как никогда велики». Проведённый на этой неделе опрос показал, что, если бы выборы проходили сейчас, действующий президент проиграл бы, набрав 45% голосов против 55% у лидера крайне правой партии «Национальное объединение».

Значительное падение популярности французского лидера, которое наблюдается даже в его собственной электоральной базе, нашло своё выражение в пожаре в La Rotonde. Этот ресторан уже становился жертвой «антимакроновских» настроений в 2018 году в ходе протестов движения «жёлтых жилетов». Тогда протестующие уже окрестили Макрона «президентом богатых» — прозвищем, которое закрепилось за ним.

Ещё одной жертвой гнева протестующих в четверг стали парижские офисы американского инвестиционного гиганта Black Rock. Участники акции заявили, что выбрали Black Rock из-за его деятельности в сфере частных пенсионных фондов.

«Правительство хочет избавиться от пенсий, оно хочет заставить людей финансировать свою пенсию за счёт частных пенсионных фондов, но мы знаем, что только богатые смогут извлечь выгоду из такой системы», — посетовал один из протестующих, школьный учитель Франсуа Оник.

Макрон, не имея возможности баллотироваться на третий срок, дал понять, что рад принять на себя удар за то, что, по его словам, является важнейшей реформой для поддержания финансового положения Франции. «Роль президента не в том, чтобы добиваться любви», — заявил он в интервью газете Le Monde.

Впрочем, источники The Daily Telegraph утверждают, что Макрона «преследует» мысль о том, что в памяти французов он может остаться главой государства, который позволил Ле Пен прийти к власти в 2027 году.