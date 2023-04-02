Французский политик: Макрон проиграл в битве за реформу и терпит поражение в боях за порядок

Эммануэль Макрон и члены его правительства пытаются показать, что борются за обеспечение порядка в охваченной протестами стране, однако на деле безнаказанная агрессия — прямой результат их правления, заявил в эфире BFM TV глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. По словам политика, сейчас власти пытаются переложить ответственность за беспорядки на другие партии, чтобы успокоить электорат, однако это лишь попытка одурачить общественность.

ЖОРДАН БАРДЕЛЛА, председатель партии «Национальное объединение»: Я не попадусь в ловушку, которая состоит в том, чтобы поверить, что это правительство представляет собой партию порядка. Поскольку у деятельности (главы МВД) господина Дарманена, уже много лет отвечающего за безопасность в нашей стране, есть результат. И этим результатом является безнаказанная агрессия, которая происходит в стране каждые 45 секунд. Этим результатом также являются дружины леворадикалов, которые пользуются безнаказанностью уже не один год. Всё началось с беспорядков, которые они устроили у всех на глазах 1 мая 2017 года, мы также видели их на демонстрациях против изменения трудового законодательства в 2018 году, в рядах движения «жёлтых жилетов» и в массовых акциях протеста против пенсионной реформы.

Я считаю, что Эммануэль Макрон проиграл битву за общественное мнение, проиграл очень важную битву за тест закона о пенсионной реформе, и сегодня он проигрывает битву за общественный порядок в нашем обществе. Я думаю, что вследствие этого правительству нужен кто-то, кто может успокоить избирателей, из партии «Республиканцы», с которым власти, очевидно, пытаются навести мосты. Итак, нужно, чтобы кто-то из правительства переложил ответственность на «партию улицы». Меня не одурачить.

Дата выхода в эфир 02 апреля 2023 года.