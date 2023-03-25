Valeurs actuelles: «страшный удар по авторитету Макрона» — британский эксперт об отмене визита Карла III во Францию на фоне протестов

Отмена государственного визита во Францию короля Великобритании Карла III на фоне протестов против пенсионной реформы нанесёт страшный удар по авторитету Эммануэля Макрона, считает британский эксперт Бен Харри-Квинни. Как отметил специалист в интервью Valeurs actuelles, создаётся впечатление, что Франция находится в кризисе с самого начала правления действующего президента.

Отмена первого государственного визита британского короля Карла III во Францию на фоне протестов против пенсионной реформы — чрезвычайно редкое явление, которое повлечёт за собой серьёзные последствия, отмечает в интервью Valeurs actuelles глава британского консервативного исследовательского центра The Bow group Бен Харрис-Куинни. По мнению эксперта, маловероятно, что Карл III пожелал отмены этой поездки, учитывая, что многие члены королевской семьи сами были участниками войн и редко позволяют запугать себя террористическими угрозами и беспорядками.

Тот факт, что Эммануэль Макрон попросил об отмене королевского визита, нанёс страшный удар по его авторитету, уверен собеседник издания. Как подчёркивает специалист, до сих пор протесты во Франции не привлекали особого внимания британской прессы, но теперь они оказались на первых полосах всех газет. Британская пресса следила за демонстрациями «жёлтых жилетов» и протестами против ограничения свобод в период пандемии. Это уже третья волна протестов во Франции, попадающая в заголовки британских газет с момента избрания Макрона в 2017 году. «Создаётся впечатление, что Франция находится в состоянии кризиса с тех пор, как к власти пришёл Эммануэль Макрон», — констатирует эксперт.

Как поясняет специалист, график короля расписан на долгое время вперёд, и его помощники обычно не любят отмен. Таким образом, весьма вероятно, что король Карл III посетит другую страну перед Францией. «Я надеюсь, что он выберет страну, лидер которой в большей степени соответствует британским интересам и которая способна выполнять свои обязательства», — замечает Харрис-Квинни.

По словам специалиста, выбор Франции как страны для первого дипломатического визита короля был сделан под влиянием Министерства иностранных дел и, похоже, отражает стремление властей оставаться ближе к Европейскому союзу. Однако в контексте выхода из ЕС и миграционного кризиса в Великобритании эта линия выглядит спорной. В Соединённом Королевстве большинство сторонников независимости от Европы и консерваторов не любят Эммануэля Макрона, однако последние являются ярыми защитниками монархии.

По словам Харриса-Квинни, Макрон ассоциируется у британских подданных с истеблишментом, то есть с элитарной группой политиков, противящихся любым изменениям в системе. При этом большинство британцев не довольны действиями политических элит. Хотя нынешние протесты во Франции вдохновлены левыми идеями, британские правые тем не менее воспринимают происходящее как противостояние истеблишменту и, следовательно, склонны их поддерживать.