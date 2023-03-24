BFM TV: «обезглавим, как Людовика XVI» — Макрон стал мишенью для нападок протестующих

После выступления президента Франции Эммануэля Макрона протестующие против пенсионной реформы обратили весь свой гнев на него, пишет BFM TV. Эксперты отмечают, что недоверие населения к главе государства, затихнувшее было во время пандемии коронавируса, вновь вернулось с новой силой, как во время выступления «жёлтых жилетов».

Плохая новость для президентского большинства: протесты против пенсионной реформы, которые не стихают во Франции уже три месяца, ознаменовали собой возвращение на улицы антимакронистов, рассказывает BFM TV. В четверг прошёл новый день забастовок, и призывы демонстрантов всё чаще напрямую касаются президента Эммануэля Макрона. Так, в Париже на митинге школьники держали плакат, на котором написан распространившийся в последние дни лозунг: «Мы обезглавили Людовика XVI — Макрон, можем повторить».

Среди густой толпы на многочисленных транспарантах читается глубокая ненависть к президенту, отмечает телеканал. Школьный учитель из парижского пригорода, 32-летний Сильвер высоко поднимает картонку с надписью «Марон — садист». Его чувства разделяет Микаэла, написавшая: «Мы и наша пенсия заживём лучше, когда Макрон умрёт».

Как напоминает BFM TV, первые протесты против реформы были скорее адресованы министру труда Оливье Дюссопу или премьер-министру Элизабет Борн: на многих плакатах можно было заметить фразу «Борн вон». Однако с тех пор, как правительство воспользовалось статьёй 49.3 конституции, а вотум недоверия сорвался, в Париж вернулись изображающие Макрона сожжённые куклы или кукольная голова президента на палке в лесу Шатору, как во времена «жёлтых жилетов». Таким образом, месяц назад произошёл поворотный момент в протестном движении.

«Переход на личности — классический приём демонстраций: когда критикуют политическую фигуру, критикуют его институциональную роль — то есть президента, каким бы он ни был, — но также и реального человека, в этом случае Эммануэля Макрона», — объясняет Элоди Мьельзарек, специалист по коммуникации и семиологии. В то же время она считает, что прошедшее в среду интервью президента могло изменить настроение среди демонстрантов. «В его речи смешались различные идеи, которые подрывают легитимность любых социальных протестов, — добавляет Мьельзарек. — Очень тяжело слышать такое, когда искренне веришь в то, что пенсионная реформа несправедлива».

На протяжении последних недель Эммануэль Макрон почти не комментировал реформу, пока не выступил в эфире дневных новостей. Пока ни профсоюзы, ни оппозиция, ни французы не соглашаются на предложенные изменения, глава государства заявил, что «готов принять непопулярность» такого шага. Однако затем он подчеркнул, что не допустит «ни мятежников, ни фракций в республике».

«Я не знала таких слов — посмотрела их в словарике и поняла: это означает, что президент обвиняет меня в разжигании жестоких беспорядков», — возмущается участница парижских протестов Лола, которая получила первую работу в средней школе. На её транспаранте написано: «Макрон, госслужащие придут за тобой» (во Франции учителя являются госслужащими. — ИноТВ). «Я постоянно выхожу на демонстрации, я теряю зарплатные дни, а президент таким образом представляет мою борьбу? Это невыносимо», — жалуется молодая учительница.

На вопрос о проблемах, с которыми сталкивается правительство в попытке отстоять реформу, глава государства ещё раз подчеркнул, что не «сожалеет» о ней и «убеждён», что французы «смогут объединиться ради будущего своей страны». По словам адьюнкт-профессора университета Париж-1 Пантеон-Сорбонна Арно Бенедетти, среди протестного движения «обнаруживаются элементы, свойственные «жёлтым жилетам»: ощущение, что президент оторван от реальности и относится презрительно» к населению. Учёный считает, что «пандемия коронавируса в каком-то смысле успокоила возмущение, но не недоверие, которое вернулось с новой силой из-за пенсионной реформы».

В то же время среди сторонников главы государства не верят в возвращение антимакронизма, хотя начинают беспокоиться о последствиях реформ. «Протестное движение никак не связано с «жёлтыми жилетами», которые во многом подпитывались определённой ненавистью к президенту», — утверждает депутат «Возрождения» Адриан Гоми. Он замечает, что сейчас протестами пытаются управлять с телеэкранов ультралевые партии. Пресс-секретарь правительственной партии в Национальном собрании Приска Тевено разделяет его взгляды: по её словам, вопрос не в том, выступают ли демонстранты «за или против Эммануэля Макрона, как говорят некоторые, а скорее за или против реформы». «Президента избрали демократическим путём, никто не может у него это отнять», — подчёркивает депутат.

Многие среди президентского большинства игнорируют критику и делают ставку на то, что протестное движение выдохнется. При этом они надеются, что после окончательного утверждения реформы профсоюзы прекратят забастовки, а французы перестанут поддерживать протесты, пишет BFM TV.