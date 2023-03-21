Das Erste: «политическое банкротство» — принятие пенсионной реформы в обход парламента дорого обойдётся Макрону

Для вынесения вотума недоверия правительству Франции во главе с премьер-министром Элизабет Борн не хватило всего девяти голосов, пишет обозреватель Das Erste Каролин Дилла. Это более чем явный признак того, что президент Эммануэль Макрон в будущем ничего «не получит даром»: принятие пенсионной реформы в обход парламента, скорее всего, затруднит реализацию других инициатив правительства на ближайшие четыре года. Пойдя на такой шаг, правительство Франции расписалось в собственном «политическом банкротстве».

Эммануэль Макрон «реализовал свою политическую волю». Спорная пенсионная реформа была принята в обход парламента. Это проект, в котором Макрон «не смог убедить ни население, ни парламент». Поэтому он протащил его с помощью парламентского рычага, предусмотренного статьёй 49.3 Конституции, вместо того чтобы рискнуть проигрышем голосования, пишет обозреватель Das Erste Каролин Дилла.

Проигрыш — это часть политического процесса, но, видимо, та часть, которую Эммануэль Макрон «не может принять, по крайней мере, в отношении этого проекта». «Проекта престижа», с которым он пошёл на второй президентский срок и который призван стать его политическим наследием. Макрон платит за него «высокую политическую цену» — во многих отношениях, отмечает автор статьи.

Потому что сам способ принятия реформы теперь выводит на улицы ещё больше людей, вызывает бурю в профсоюзах и может привести к тому, что вскоре страна на самом деле будет полностью парализована — что не случилось до сих пор, несмотря на волну забастовок и протестов.

Демонстрация власти правительства перед парламентом для многих равносильна признанию правительством своего собственного «политического банкротства». Ведь в конечном счёте это подтверждает тот образ Макрона, который сложился у многих французов и который многие продолжают рисовать в разговорах: «образ отстранённого, неразумного политика, у которого нет ничего, кроме презрения к народу».

Эммануэль Макрон реализовал свою политическую волю — среди прочего ценой возможной неспособности к политическому маневрированию в течение следующих четырёх лет. Девять голосов, которых не хватило для вынесения вотума недоверия, — это, так сказать, «волосок, который удержал правительство во главе с премьер-министром Элизабет Борн у власти», отмечает обозреватель.

Это более чем явный признак того, что президент и его правительство ничего, абсолютно ничего «не получат даром». За вынесение вотума недоверия проголосовали 19 депутатов от консервативной партии «Республиканцы», чуть менее трети фракции. Именно от этой партии отчаянно зависит правительственный лагерь — только с помощью голосов её депутатов он может располагать большинством в Национальной ассамблее. Голосование более чем ясно показало, что Макрон и правительство не смогут полагаться на «Республиканцев», когда «запахнет жареным».

Более того, спор вокруг реформы ещё не урегулирован. По всей видимости, этим займётся Конституционный совет. И до тех пор, пока он не скажет своё слово, официальное опубликование закона и его реализация также будут приостановлены.

В вопросе пенсий Макрон смог реализовать свою политическую волю. «Но теперь ему нужно задуматься о том, как он планирует делать это дальше в течение следующих четырёх лет. Или как он сможет делать это», — подытоживает обозреватель Das Erste Каролин Дилла.