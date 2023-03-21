France 24: новость о принятии пенсионной реформы французы встретили новыми протестами
* Положение 49.3 Конституции Франции позволяет правительству принимать закон в обход голосования в Национальной ассамблее (прим. ИноТВ).
* Положение 49.3 Конституции Франции позволяет правительству принимать закон в обход голосования в Национальной ассамблее (прим. ИноТВ).
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал условия Международной федерации лыжного спорта (FIS) для допуска россиян к международным соревнованиям.
Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с вооружёнными силами и выполняющих задачи, в том числе за пределами России.
Суд в Италии одобрил экстрадицию в США сына красноярского губернатора Артёма Усса. Об этом сообщил адвокат россиянина. По его словам, защита подаст апелляцию.
Верховная рада во вторник, 21 марта, поддержала введение экзамена для желающих получить гражданство Украины.
Франция была вынуждена распечатать стратегические запасы топлива на фоне забастовок работников нефтеперерабатывающих заводов и нефтехранилищ против пенсионной реформы.
Британия официально объявила о решении передать армии Украины боеприпасы с обеднённым ураном. Об этом сообщила замминистра обороны Аннабель Голди.
Российская фигуристка Алёна Косторная высказалась о своей дальнейшей карьере.
Постпред России при ОЗХО, посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что угроза провокаций с применением химического оружия со стороны Украины абсолютна реальна.
В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в узком составе.
На Украине связывают с чёрной магией успехи российских военных в отражении атак беспилотников.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси может продолжить карьеру в «Интер Майами» в 2025 году.
Starlink блокирует свои терминалы над новыми территориями России.
Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований.
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал погоду в России в апреле.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что «Динамо» всегда считало её членом своей большой семьи.
Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес высказался о возможном приглашении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Президент России Владимир Путин в среду, 22 марта, вручит в Кремле премии в области литературы и искусства за произведения для детей и премии для молодых деятелей культуры.
Соединённые Штаты по-прежнему не рассматривают поставку истребителей Украине, фокусируются на вооружении, которое скоро понадобится Киеву больше всего.
Пентагон вскоре может сообщить о принятии мер по поставке армии Украины американских танков Abrams раньше, чем ожидалось.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь к ответственности судей Международного уголовного суда (МУС) за выдачу «ордера на арест» президента России Владимира Путина.
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Руководитель маркетплейса автозапчастей и аксессуаров ПЭК: MALL Кирилл Савченко рассказал, что делать, если на автомобиле после зимы появилась коррозия.
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Врач-диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест», к. м. н. Дарья Русакова посоветовала с осторожностью относиться к вредным добавкам в продуктах питания и внимательно изучать информацию на упаковках.
В Уфе неизвестные написали оскорбительную надпись на граффити с изображением иностранного агента и певицы Земфиры Рамазановой.
Двукратный номинант премии «Оскар» кинорежиссёр Константин Бронзит, подводя итоги XXVIII Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, заявил, что отечественная мультипликация переживает период расцвета.
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал условия Международной федерации лыжного спорта (FIS) для допуска россиян к международным соревнованиям.
Курсирование американских ядерных бомбардировщиков США близ российской границы чревато эскалацией ситуации.
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Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачёв не стал исключать возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) в будущем.
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