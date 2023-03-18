BFM TV: «рассказывают о разделении властей, а сами не спрашивают у парламента» — эксперт о причинах гнева французов в адрес государства

Протесты на улицах французских городов после принятия закона о пенсионной реформе в обход парламента отчасти становятся более радикальными, констатирует в эфире BFM TV эксперт по общественным движениям Лоран Фражерман. По его словам, демонстрантов особенно возмущает пренебрежение государства к принципу разделения властей, о важности которого французам рассказывают со школьной скамьи.

ВЕДУЩАЯ BFMTV: Действительно ли характер протестов изменился?

ЛОРАН ФРАЖЕРМАН, социальный историк, специалист по общественным движениям: Да, отчасти его характер изменился, но только отчасти, поскольку в основном это общественное движение остаётся мирным, но решительным. Оно было усилено применением статьи 49.3*, и безусловно использование этой статьи спровоцировало большую ярость.

ВЕДУЩИЙ BFMTV: Почему люди так чувствительно отреагировали на это? Что в статье 49.3 явилось фактором мобилизации?

ЛОРАН ФРАЖЕРМАН: В конечном счёте депутаты, которые являются первыми прямыми представителями народа, так и не проголосовали по ключевому вопросу законопроекта, то есть по вопросу о повышении пенсионного возраста на два года. Тут нужно разъяснить. Знаете, когда в рамках курса гражданского и нравственного обучения мы объясняем ученикам, что демократия основывается на принципе разделения законодательной и исполнительной власти, а здесь законодатели не имеют возможности высказать своего отношения к этому закону, это не может пройти без последствий. И особенно в ситуации, когда всё говорит о том, что большинство населения выступает против этой меры.

ВЕДУЩАЯ BFMTV: Мы знаем, что… Да, продолжайте.

ЛОРАН ФРАЖЕРМАН: Итак, действительно, протестующие пользуются поддержкой населения, и поскольку наш президент в настоящее время не слишком популярен, если можно так сказать — да, он был переизбран, с ним связывали политические надежды, но популярность его не слишком велика — мы оказались в крайне уязвимом положении. К этому прибавляется отстранение людей от государственных институтов, своего рода разочарование в них, которое вызывает некоторую тревогу.

Дата выхода в эфир 18 марта 2023 года.

* Статья 49.3 позволяет французской исполнительной власти утверждать законы, минуя процедуру его одобрения Национальной ассамблеей (прим. ИноТВ).