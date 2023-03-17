France 3: «отказ от демократии» — французские профсоюзы возмущены принятием пенсионной реформы в обход парламента

Во Франции решение правительства прибегнуть к 49.3 статье конституции, которая позволяет принять закон без согласования с Национальным собранием, вызвало возмущение среди профсоюзных активистов, передаёт France 3. Они продолжают общенациональные протесты и не намерены сдаваться, пока власти не откажутся от пенсионной реформы.

Наэлектризованная атмосфера в Бордо, операция по блокированию трасс под Тулузой, продолжающаяся приостановка работы на нефтеперерабатывающем заводе в Донже, а в Париже — последний митинг. Профсоюзы не сдаются: статья 49.3 конституции (позволяющая правительству принять решение в обход одобрения парламента. — ИноТВ) не пройдёт.

КОЛЕН ГАННА, школьный учитель и член профсоюза Snuipp-FSU Paris: Люди очень возмущены. Даже те, кто не вышел сегодня на забастовку, чувствуют, будто их обворовали. Думаю, это решение подольёт масла в огонь протестному движению.

КРИСТИАН МАТОРЕЛЬ, генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда (CGT) для работников почты и телекоммуникаций: То, что произошло, — настоящий отказ от демократии. Народ уже протестует, на этом дело не остановится — мы уже наблюдаем это по всей стране.

Негодование усилилось после объявления о том, что правительство прибегло к статье 49.3. В Альби, как и в других городах, за новостями следили в прямом эфире.

ФИЛИПП БЕКО, генеральный секретарь объединения Французской демократической конфедерации труда (CFDT) в департаменте Тарн: Во мне клокочет ярость, и думаю, что эта ярость находит выход здесь, потому что здесь собрались все рабочие, все выходившие на демонстрацию люди. В любом случае, мы этого так не оставим.

На улицах Тулузы проходит демонстрация профсоюзов, которые незамедлительно реагируют (на решение правительства. — ИноТВ).

ДАВИД АРНУ, профсоюзный делегат CGT, сотрудник НПЗ Донжа (департамент Атлантическая Луара): Мы не остановимся. Необходимо продолжить борьбу, выводить рабочих на протесты, пока мы не добьёмся победы и полного отказа от этого законопроекта.

В Кане продолжаются протесты. Использование статьи 49.3 ничего не изменило — надежда не оставляет активистов.

АЛЛАН БЕРТЮ, генеральный секретарь отделения CGT в департаменте Кальвадос: Какими бы ни были меры, которые в конце концов позволят принять пенсионную реформу, мы не остановимся. Народные протесты продолжатся с требованием отказаться от этой реформы.

Некоторые демонстранты из Нормандии в ожидании развития событий заблокировали штаб (премьер-министра Франции. — ИноТВ) Элизабет Борн и её заместителя в Национальном собрании.

АНЬЕС ДАНЖУ, член союза солидарности Вира (департамент Кальвадос): Мы посмотрим, что решит национальное объединение профсоюзов, так что мы продолжим делать то, что ожидает национальное объединение профсоюзов, потому что важно, чтобы на всей территории Франции акции проводились скоординированно.

Объединение профсоюзов действительно провело экстренное заседание в Париже, чтобы выработать будущую стратегию.

ФИЛИПП МАРТИНЕС, генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда: Профсоюзные организации во Франции имеют вес, потому что до настоящего времени мы проводили протестные акции сообща с конкретной целью, и, повторю ещё раз, протесты и забастовки остаются в силе, потому что у нас только одна цель: не работать на два года больше.

Так же решительно высказался (генеральный секретарь Французской демократической конфедерации труда. — ИноТВ) Лоран Берже, который уже объявил о новой забастовке.