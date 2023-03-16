TF1: в Париже продолжается мусорное противостояние между полицией и мэрией

Пока мэрия и полиция Парижа спорят о правомерности принудительного вывода на работу бастующих мусорщиков, мелким предпринимателям приходится собственноручно очищать улицы от скопившихся отходов, рассказывает TF1. При этом отмечается, что забастовка затронула лишь половину столичных округов, где вывозом мусора занимается местная администрация, однако в их число попали популярные туристические зоны.

Торговцы вынуждены на время стать мусорщиками.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Наш дорогой аптекарь.

Аптекари, владельцы ресторанов или мясники. Сегодня у них нет выбора: они наняли мусоровоз, который загружают собственноручно, чтобы очистить тротуары. Спустя 10 дней забастовок вывоза до сих пор ждут 7 тысяч тонн отходов.

ПАРИЖАНИН: Нас это просто-напросто достало. Это не Франция, не Париж, это уж точно.

ПАРИЖАНКА: К тому же оно воняет. Такие запахи! Хорошо, что я продолжаю носить маску.

ДРУГАЯ ПАРИЖАНКА: Мы как на лыжах катаемся: обходим справа и слева.

Со вчерашнего дня противостояние между правительством и мэрией Парижа усугубилось. Префект полиции в ультимативной форме потребовал принудительный вывод на работу мусорщиков. Он указывает на опасность распространения крыс и возникновения пожаров. За одну ночь произошло с десяток возгораний в урнах. Однако для мэрии Парижа о принудительной работе не может быть и речи.

ЭММАНУЭЛЬ ГРЁГУАР, первый заместитель мэра Парижа по урбанизации, архитектуре и метрополии Большой Париж: Мы не верим в эффективность принудительной работы. Только диалог, только переговоры могут способствовать завершению забастовки.

Если ультиматум останется без ответа, префектура полиции может заменить мэрию и самостоятельно заставить некоторых мусорщиков возобновить работу. Но есть одно условие: «Необходимо, чтобы прекращение оказания услуги… наносило серьёзный вред санитарной безопасности». Это определяет региональная служба здравоохранения, однако пока дело обстоит иначе. Лишь половина округов столицы оказалась в сложной ситуации: голубым цветом на карте обозначены округа с частными службами вывоза мусора, а красным — те, где вывозом занимается мэрия и где мусорщики вышли на забастовку. Среди затронутых районов — туристические зоны, например, квартал с Эйфелевой башней и площадью Трокадеро.

ТРЕТЬЯ ПАРИЖАНКА: Находить за Эйфелевой башней склад мусора высотой два метра — я думаю, это возмутительно.

Забастовка касается не только вывоза мусора: нарушена вся цепочка утилизации отходов. Три четверти парижских мусоросжигательных заводов по-прежнему не возобновили работу.