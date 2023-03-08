BFM TV: на улицах Парижа копятся отходы — мусорщики присоединились к всеобщей забастовке
ЭЛЛА ЖЕЛИДИ, журналистка BFM TV в Парижском регионе: Именно. Посмотрите, здесь, в XVI округе, как примерно везде в Париже, множество мусора, который копится со вчерашнего дня. Со вчерашнего дня в Париже бастует 30 процентов мусорщиков. В некоторых округах удалось избавиться от мусора, однако забастовка сильно повлияла на его вывоз. Со вчерашнего дня в девяти столичных округах не вывезли ни одного мусорного контейнера.
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