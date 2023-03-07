France 24: во Франции планируется «чёрный вторник» забастовок

Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы, сообщает телеканал France 24. И планируется, что во вторник бастовать будут работники сферы транспорта, энергетики, сбора мусора, образования и логистики. Правительство призывает людей по возможности оставаться работать из дома.
Их цель — чтобы жизнь во Франции замерла. «Чёрный вторник» будет сложным днём для тех, кто пользуется общественным транспортом. Говорят, что отменены будут 20-30 процентов авиарейсов. Планируется большое нарушение работы метро и поездов. Министр транспорта Франции порекомендовал людям работать из дома, если это возможно.
К работникам сферы транспорта присоединятся сотрудники сферы энергетики, сбора мусора и водители грузовиков. Водители в прошлых забастовках мало участвовали, но в этот раз они планируют блокировать дороги. Что касается сферы образования, то уровень участия пока не известен, но родители уже планируют наперёд, обдумывают варианты, если забастовки продолжатся.
РОДИТЕЛЬ:Я думаю, что нам придётся объединиться с другими родителями, кто находится в такой же ситуации, кто не может остаться работать из дома или взять отпуск. Мы пытаемся организовать, кто кого возьмёт и когда.
С января проводятся регулярные дни забастовки, но недавно они сбавили обороты. Правительство отказывается идти на уступки по противоречивым реформам, которые сдвинут законодательно возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.
ПРОТЕСТУЮЩИЙ:Правительство с января делает вид, что не видит или не хочет видеть миллионы людей на улицах.
Ожидается, что во вторник на улицы выйдут около 1,4 миллионов людей. Эта цифра близка к уровню участия в прошлых забастовках.
Головной многоцелевой корвет проекта 20380 «Стерегущий» в ходе глубокой модернизации получит новый ударный ракетный комплекс «Калибр-НК» и комплекс ПВО «Полимент-Редут», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.
С мировыми ценами на нефть и газ может произойти всё что угодно, пока продолжается конфликт на Украине, заявил главный операционный директор и вице-президент малазийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал Абидин.
Российский дипломат Игорь Сергеев, выступивший в ходе 52-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, осудил попытки стран Запада использовать это мероприятие для политизации вопроса, касающегося ситуации в Мьянме.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер от работы на международных соревнованиях на два года.
Украина должна будет выполнить все необходимые условия, если хочет присоединиться к Европейскому союзу. Об этом заявил сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль.
Официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс на брифинге заявил, что США не обсуждают с Ираном возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс подтвердил, что посол США в Анкаре Джефф Флейк был вызван в МИД Турции в связи с визитом председателя комитета начальников штабов ВС Соединённых Штатов генерала Марка Милли на американскую военную базу на северо-востоке Сирии.
Официальный представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что разговор о продолжении действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года будет состоятелен только в случае возвращения России к исполнению договора.
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер на два года от международных соревнований.
Отношение американских властей к поставкам истребителей F-16 Вооружённым силам Украины не изменилось — в данный момент такой вопрос не рассматривается. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Движение в вопросе возобновления переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в данный момент отсутствует, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.