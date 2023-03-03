France 2: подорожание электричества и засуха — сельскохозяйственный кризис охватывает всю Европу

Кризис в сельскохозяйственной отрасли затронул не только Францию, но и всех её европейских соседей, сообщает France 2. В Великобритании фермеры откладывают сезон посадок, чтобы сэкономить на отоплении теплиц зимой. В Германии сельхозпроизводители снижают объёмы производства из-за подорожания удобрений. А Италия, сумевшая ограничить рост цен на сырьё, страдает от засухи, констатирует телеканал.

Помимо Франции все наши европейские соседи затронуты сельскохозяйственным кризисом. В Великобритании стоимость электроэнергии за год выросла на 70 процентов, цена газа — на 130 процентов. Многим британским хозяйствам становится трудно получать прибыль.

МАЭЛИ СЕПТЕМБР, корреспондент France Televisions в Лондоне: Поля и теплицы совсем опустели. Многие производители овощей в Великобритании вынуждены были принимать трудные решения: производить меньше или с задержкой. К примеру, здесь в это время года саженец огурца должен достигать двух метров в высоту. Сезон урожая должен быть в разгаре. Однако чтобы избежать необходимости отапливать теплицы в самые холодные месяцы, производители решили отложить посадки на два с половиной месяца. Результатом стал дефицит и нормирование продуктов в супермаркетах. Потребителям не разрешено покупать больше двух-трёх упаковок некоторых видов овощей, таких как огурцы, помидоры и перец.

Взлёт цен не обошёл стороной и Германию. В результате сельхозпроизводство не перестаёт сокращаться. Объёмы производства свинины снизились на 10 процентов, и эта отрасль не единственная из тех, кого коснулась проблема.

ЛОРАН ДЕБОННЕ, корреспондент France Televisions в Берлине: В Германии проблемой для многих сельхозпроизводителей стали цены на удобрение. Они взлетели вверх, увеличив счета этого хозяйства в Баварии в три с половиной раза за год. Дело в том что большое количество удобрений до последнего времени импортировалось из России.

Вот как это выглядит в данном хозяйстве. Эти запасы удобрений обошлись примерно в пять миллионов евро, однако этого не хватит, чтобы удовлетворить все потребности в течение года. Многие немецкие сельхозпроизводители уже предусмотрели сокращение потребления удобрений, даже если это приведёт к снижению объёмов производства.

Италии удалось ограничить рост цен на сырьё, но не удалось избежать засухи. Под угрозой оказалось 30 процентов сельхозтоваров. Вся земля высохла. На севере Италии уровень воды находится на уровне, характерном для августа.

КЛЭР ВЕРОВ, корреспондент France Televisions в Риме: Поэтому сельхозпроизводителям необходимо находить решения. Отказаться от выращивания риса, который является традиционной культурой для этой местности, в пользу сои, установить водонакопительные бассейны? Здесь фермерам пришлось начать черпать воду из Тибра на полтора месяца раньше — ведь ещё только март. Оставшаяся часть года вызывает у них беспокойство.

Это положение становится знакомым и французским сельхозпроизводителям. После месяца почти без дождей в некоторых департаментах в конце февраля уже ввели ограничения на воду для предприятий.

Дата выхода в эфир 01 марта 2023 года.