NTD: с полок британских супермаркетов исчезли фрукты и овощи

В британских супермаркетах опустели прилавки с фруктами и овощами. Как передаёт NTD, нехватка продовольствия вынудила сети вводить ограничения на количество товаров, отпускаемое в одни руки. Это стало проблемой не только для покупателей, но и для предприятий пищевой промышленности, выживание которых зависит от лёгкого доступа к продуктам.

В британских супермаркетах опустели прилавки с фруктами и овощами. Нехватка продовольствия вынудила сети вводить ограничения на количество товаров, отпускаемое в одни руки.

Теперь в магазине сложно найти помидоры, огурцы, перец и другие продукты. Это проблема не только для покупателей, но и для предприятий пищевой промышленности, выживание которых зависит от лёгкого доступа к продуктам.

Дефицит вынудил шеф-повара Энцо Оливери изменить меню своего ресторана.

ЭНЦО ОЛИВЕРИ, шеф-повар: Нехватка заставила нас изменить соусы на основе томатов на белые соусы. Что ещё делать? Нужно зарабатывать.

Для поставщиков нехватка не стала неожиданностью. Они были к этому готовы на фоне роста цен на энергию.

ТОНИ МОНТАЛБАНО, директор Green Acre Salads: Мы говорили об этом год назад. Но мало кто реагировал. Мы снова говорим об этом только потому, что теперь вы видите пустые полки.

По мнению экспертов, к дефициту привёл рост стоимости эксплуатации огромных теплиц. Однако он связан не только с энергетическим кризисом. Плохая погода в Испании и Марокко повлияла на экспорт салатов. При этом британские фермеры не смогли заполнить образовавшиеся пробелы.

Предприниматели говорят, что сельское хозяйство в Великобритании находится в упадке, поскольку розничные торговцы гонятся за более низкими ценами и делают выбор в пользу импорта.

ДЖЕД ФАТТЕР, бывший владелец супермаркета: Яблочные фермеры не покупают растения и не расширяют сады, поэтому в какой-то момент яблок будет не хватать. Они не могут себе этого позволить, поскольку им дают низкие цены.

Правительство и владельцы супермаркетов работают над устранением дефицита. Но пока полки во многих магазинах остаются пустыми.

Дата выхода в эфир 02 марта 2023 года.