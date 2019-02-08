NTD: свинья не в радость — жителей Гонконга одолевают голодные кабаны На улицах Гонконга стали всё чаще появляться оголодавшие кабаны, которые уже не боятся людей. Они активно роются в мусоре и выпрашивают еду. И хотя некоторые гонконгцы прикармливают кабанчиков, чтобы сделать с ними эффектное фото или видео — однако волонтёры предупреждают, что это опасно и пора принимать серьёзные меры, передаёт NTD. 8 февраля 2019 NTD

NTDTV: превращать свиней в домашних питомцев не лучшая идея даже в год Свиньи На Тайване любители животных переживают за тысячи свинок, которые могут оказаться на улице. Как передаёт NTDTV, с наступлением года Свиньи многие люди спешат завести себе домашнюю свинку, однако не все понимают, что их ожидает. 5 февраля 2019 NTD

NTD: журналисты выяснили, что мясо больных коров из Польши продают по всей Европе Расследование по итогам материала польских журналистов, которые записали на скрытую камеру, как на местной скотобойне разделывают туши больных коров, обернулось масштабными проверками. В результате выяснилось, что польские компании продали не менее 10 тонн говядины сомнительного качества, часть из которой уже разошлась по всему Евросоюзу. И хотя главный ветеринар Польши заверил, что это единичный инцидент, доверие международных импортёров может пошатнуться, передаёт NTD. 2 февраля 2019 NTD

NTD: астероиды падают на Землю всё чаще, но NASA советует не беспокоиться Согласно результатам нового исследования, крупные астероиды в последние 290 миллионов лет стали чаще падать на Землю, чем за предыдущие 700 миллионов лет. Но эксперты NASA уверены, что в ближайшее время столкновение с опасным небесным телом нашей планете не грозит, поскольку крупные астероиды в среднем падают лишь раз за миллион лет, передаёт NTD. 21 января 2019 NTD

NTD: Туск призвал «остановить ненависть» после гибели мэра Гданьска Тысячи поляков вышли на траурные акции в разных городах страны после того, как мэр Гданьска Павел Адамович скончался в больнице от ножевых ранений, которые ему нанёс местный житель. На траурную церемонию в Гданьске прибыл председатель Евросовета Дональд Туск, который сам родился в этом городе. Он пообещал защищать Польшу и Европу и «остановить ненависть», передаёт NTD. 15 января 2019 NTD

NTDTV: приходи к нему лечиться… — реставраторы в Буэнос-Айресе спасают статуи, пострадавшие от рук вандалов Столицу Аргентины украшают более двух тысяч скульптур, постоянно нуждающихся в помощи реставраторов, сообщает NTDTV. Многие статуи пострадали от времени, осадков и солнечных лучей, однако чаще их приходится восстанавливать после действий вандалов. «Лечением» скульптур после них занимается специальная мастерская, реставраторы которой очищают статуи и восстанавливают их отломанные части. 3 января 2019 NTD

NTD: Новый год многие россияне планируют отметить в Сочи В праздники интерес к путешествиям растёт, при этом многие россияне планируют встречать Новый год в Сочи или в Таиланде, передаёт NTD. По итогам года в числе зарубежных направлений у россиян лидирует Турция, на втором месте — Германия. Однако многие с нетерпением ждут, когда же для российских туристов вновь откроют курорты Египта. 29 декабря 2018 NTD

NTD: любимую табличку из метро теперь можно приобрести на память Руководство Московского метрополитена решило выставлять списанные указатели и световые табло на аукцион, где их может приобрести любой желающий. Как выяснилось, эти экспонаты из 1980-х годов пользуются большим спросом среди поклонников метро и любителей необычных сувениров, передаёт NTD. 27 декабря 2018 NTD

NTD: Япония возобновляет охоту на китов без международного разрешения Япония отказалась от многолетних попыток добиться от Международной комиссии по промыслу китов разрешения на коммерческий китобойный промысел и решила самостоятельно возобновить его в обход моратория, действующего с 1985 года. Правительство страны объявило, что Япония выходит из Международной конвенции по регулированию китобойного промысла и вновь приступит к лову китов уже летом, передаёт NTD. 27 декабря 2018 NTD

NTD: в преддверии года свиньи россияне всё чаще заводят дома карликовых поросят Накануне Нового года в России растёт спрос на мини-пигов, передаёт NTD. Некоторые считают, что «живой символ года» по китайскому календарю принесёт удачу. Но зоозащитники предсказывают уже к весне волну отказов, опасаясь, что спонтанная предновогодняя покупка карликовой свинки для многих потом может оказаться обузой. 22 декабря 2018 NTD