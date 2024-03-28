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NTD: в Испании тестируют полицейского робопса
В испанской Малаге тестируют полицейскую собаку-робота. Как передаёт NTD, робопёс будет выявлять нарушения правил дорожного движения. Он также может оповещать о том, что в каком-то месте запрещено движение скутеров или другого транспорта. Со временем такие робопсы могут появиться и в других городах Испании.
В испанской Малаге тестируют полицейскую собаку-робота. Её разработали местные инженеры. Процесс занял два года.
 
Робопёс будет выявлять нарушения правил дорожного движения. Он также может оповещать о том, что в каком-то месте запрещено движение скутеров или другого транспорта.
 
Пока роботом управляют дистанционно.
 
АЛЬМУДЕНА ДИАС, участница проекта Robot Dog: Этот проект создан для помощи полиции. Мы используем технологию 5G, чтобы дистанционного управлять роботом, анализировать изображения и выявлять опасные ситуации.
 
Собака-робот весит 35 килограммов. Оснащена пятью видеокамерами, а также датчиками. Позже в неё внедрят искусственный интеллект, чтобы она выполняла задачи самостоятельно.
 
Со временем такие робопсы могут появиться и в других городах Испании.
 
А вот полиция Нью-Йорка несколько лет назад отказалась от использования собак-роботов. Они своим видом пугали людей.
 
Дата выхода в эфир 26 марта 2024 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
NTD США Северная Америка
теги
Испания полиция робот технологии
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