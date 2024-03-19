Новый рынок, новые возможности — NTD о ярмарке роботов в Дании

Раньше датский город Оденсе славился своей сталелитейной верфью, но она закрылась в 2012 году. Как передаёт NTD, теперь промышленность возрождается в сфере робототехники. Город особенно известен своими «коботами» — коллаборативными роботами, предназначенными для работы вместе с людьми.

Они поднимают, прикручивают, пропалывают и делают многое другое. Это ярмарка роботов в датском городе Оденсе. Мероприятие проходит раз в два года. На этот раз собрало более 5000 посетителей.

Эта индийская компания создаёт интерфейс, используемый для подключения множества пневматических захватов к роботизированным рукам.

НИЛЬС ОЛЕ СОРЕНСЕН, вице-президент Impact Robotics: Итак, у вас есть кто-то, кто проектирует свои собственные захваты, прокладывает кабели вдоль руки и так далее. Это занимает много времени. А тут вы подключаете это к концу руки робота, соединяете два захвата. Десять минут, и всё готово.

А это огромный полевой робот на солнечной энергии, который сеет семена и выпалывает сорняки. Он использует GPS, чтобы отмечать положение каждого растения во время посева.

ХЕННИНГ ДАЛЬГААРД СОРЕНСЕН, представитель компании: Робот рассчитывает, куда поместить каждое отдельное семя. Он идёт по заданному маршруту, засевая всё поле. Когда он закончит посев, мы заменим его инструменты, и он выполнит прополку.

Вот автономный робот-полольщик. Он использует поток тёплой воды, чтобы подвергнуть сорняки «тепловому шоку». Он предназначен для работы на кладбищах, в парках, на спортивных площадках и стадионах.

А это роботизированная подметальная машина, которая поддерживает чистоту улиц. Она движется со скоростью около четырёх километров в час. Её создатели утверждают, что она может подмести около 30 000 квадратных метров в день.

Оденсе особенно известен своими «коботами» — коллаборативными роботами, предназначенными для работы вместе с людьми. Сейчас он считается одним из главных центров робототехники в Европе, в котором работают более 160 компаний.

Раньше Оденсе славился своей сталелитейной верфью. Но она закрылась в 2012 году. Теперь промышленность возрождается в сфере робототехники. Это настоящая сказка для родного города самого известного датского писателя — Ганса Христиана Андерсена.

СОЕРЕН ЭЛМЕР КРИСТЕНСЕН, гендиректор Odense Robotics: Дальновидные люди заметили, что нам нужно поставить роботов людям, чтобы мы могли работать вместе с ними. И делая это, мы произвели переворот в этой сфере, создав новый рынок и новые возможности.

Сейчас в Дании насчитывается почти 600 компаний, занимающихся роботами, автоматизацией и дронами. Их годовой оборот превышает 3,7 миллиарда евро.

Дата выхода в эфир 15 марта 2024 года.