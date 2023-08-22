NTD: кривляющиеся гуманоиды и робособаки развлекли посетителей выставки в Пекине

На выставке World Robot в Пекине можно встретить роботов, которые повторяют мимику посетителей. Они могут подмигнуть, моргнуть или кивнуть головой. Как передаёт NTD, подобных гуманоидов используют как гидов и информационных помощников в научных музеях, на туристических достопримечательностях, в центрах государственного управления, отелях и образовательных учреждениях, и с каждым годом технология их производства становится всё более совершенной.

Подмигнуть, моргнуть, кивнуть головой. Эти гуманоиды показывают, сколько выражений лица они могут сделать.

Они повторяют мимику одного из посетителей выставки World Robot в Пекине. Компьютерная программа считывает движения с помощью искусственного интеллекта и других алгоритмов.

ЛИ БОЯН, глава EX Robots: За эти годы мы улучшали технологию, и теперь она более совершенна. Сегодня мы показываем одновременные выражения лица нескольких роботов. Когда человек меняет выражение, роботы делают то же самое.

Сегодня подобных гуманоидов используют как гидов и информационных помощников в научных музеях, на туристических достопримечательностях, в центрах государственного управления, отелях и образовательных учреждениях.

Привезли сюда и роботизированные копии лучшего друга человека. Роботы в форме собак поднимаются по лестнице и встают на задние лапы.

Представители Unitree Robotics из Ханчжоу говорят, что их машины можно использовать, как питомцев, а также для патрулирования опасных промышленных зон и тушения пожаров.

Например, GO-2 взаимодействует с людьми и выполняет команды.

ВАН ЦИСИНЬ, представитель Unitree Robotics: С лидаром спереди он может определять окружающий ландшафт в режиме реального времени и самостоятельно избегать препятствий. В то же время он оборудован мощной функцией разговорного ИИ, благодаря чему может общаться со своими владельцами.

Также на выставке представили роботов-хирургов, включая da Vinci, которого можно использовать для операций в районе грудной клетки и живота.

Дата выхода в эфир 18 августа 2023 года.