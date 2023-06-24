NTD: панголин вдохновил учёных на создание робота-хирурга с чешуйками

Инженеры из Штутгарта создали аппарат, который в будущем сможет делать простые операции внутри тела пациента без разрезания плоти. Как передаёт NTD, прототипом для робота стало животное под названием «панголин». Эти млекопитающие защищены чешуйками, которые очень ценятся в традиционной медицине ряда азиатских стран. Подобные чешуйки будут защищать поверхность робота-хирурга, а также позволят ему изгибаться и сворачиваться.

Этот робот в будущем будет делать простые операции внутри тела пациента без разрезания плоти. Его достаточно будет проглотить, и он сможет, к примеру, остановить кровотечение или вылечить язву.

Аппарат создали инженеры из Института интеллектуальных систем имени Макса Планка в Штутгарте. А прототипом для робота стало животное под названием «панголин». Эти млекопитающие защищены чешуйками, которые очень ценятся в традиционной медицине ряда азиатских стран. Подобные (чешуйки. — ИноТВ) будут защищать поверхность робота-хирурга, а также позволят ему изгибаться и сворачиваться.

МЕТИН СИТТИ, инженер-биомедик: Если вы нанесёте металлический слой на мягкое деформируемое тело, к сожалению, оно будет слишком жёстким и не сможет свернуться. Поэтому мы посмотрели на разных животных и поняли, что у панголина есть чешуя, но они могут сворачиваться.

Двигаться роботу помогают магниты внутри.

МЕТИН СИТТИ: Снаружи мы создаём магнитное поле с помощью электромагнита, и это заставляет его скручиваться. Это происходит благодаря маленьким металлическим чешуйкам.

Робот также сможет нагреваться до 70 градусов по Цельсию. Именно благодаря этому можно будет лечить язвы и останавливать кровотечения.

Учёные считают, что робот сможет оставаться внутри тела, не причиняя вреда. Вывести его можно будет естественным путём.

Впрочем, это пока лишь прототип. Его тестировали на органах мёртвых животных. Клинические испытания ещё впереди.

Дата выхода в эфир 22 июня 2023 года.