Два западных политика и высокопоставленный американский военнослужащий рассказали CNN, что ВСУ на начальном этапе контрнаступления не добились особых успехов, в то время как российская армия продемонстрировала большую боеготовность, чем ожидали аналитики. Как заявили источники, контрнаступление не отвечает ожиданиям ни на одном из направлений.

ВСУ на начальном этапе контрнаступления не добились особых успехов, в то время как российская армия продемонстрировала большую боеготовность, чем ожидали западные аналитики. Об этом CNN сообщили два западных политика и высокопоставленный американский военнослужащий. Как заявили источники, контрнаступление не отвечает ожиданиям ни на одном из направлений.

По оценкам Запада, российская линия обороны оказалась хорошо укреплённой и оборудованной в инженерном отношении, из-за чего украинским войскам трудно её прорвать. Кроме того, российская армия успешно препятствует продвижению украинских танков ракетными ударами и минными заграждениями, а также эффективно применяет авиацию.

Источники рассказали, что ВСУ оказались не готовы к преодолению минных полей, а российские войска демонстрируют больше компетентности при ведении оборонительных действий. Они также отмечают, что контрнаступление только начинается и США с союзниками надеются, что украинские войска со временем сумеют прорвать российскую оборону. Скорее всего, западные страны дождутся июля и только тогда в полной мере оценят ход контрнаступления, которое развивается постепенно на протяжении последних недель. Его считают исключительно важным, полагая, что оно якобы поможет определить победителя в этом конфликте.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду признался, что продвижение ВСУ идёт «медленнее, чем хотелось бы».

«Мы определённо хотели бы идти быстрее, — заявил Зеленский в интервью BBC. — И тем не менее сражающийся побеждает, а дверь открывается тому, кто в неё стучит».

Ещё задолго до контрнаступления западные официальные лица предупреждали, что у обороняющихся войск всегда имеется значительное преимущество, особенно у русских, получивших достаточный запас времени для оборудования и укрепления своих позиций.

Некоторые источники рассказали CNN, что неблагоприятные погодные условия стали проблемой для украинских военных.

«Погода срывает график наступления, поскольку техника вязнет в непроходимой грязи. Украинцы несут серьёзные потери», — заявил один западный политик.

После встречи контактной группы в Брюсселе на прошлой неделе высокопоставленный американский генерал заявил, что Украина медленно, но верно продвигается вперёд, однако предупредил, что контрнаступление затянется.

«Это очень трудная борьба, очень жестокая борьба, и она наверняка потребует немало времени и больших затрат», — отметил председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Рассказывая о потерях ВСУ в бронетехнике в первые дни контрнаступления, министр обороны США Ллойд Остин заявил: «У украинцев есть возможности для эвакуации подбитой техники, для её ремонта, где это возможно, и для её возвращения на фронт».

«Потери будут, но украинская армия по-прежнему обладает высокой боеспособностью и боевой мощью», — добавил Остин.