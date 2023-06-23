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CNN: украинское контрнаступление не отвечает ожиданиям Запада

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Два западных политика и высокопоставленный американский военнослужащий рассказали CNN, что ВСУ на начальном этапе контрнаступления не добились особых успехов, в то время как российская армия продемонстрировала большую боеготовность, чем ожидали аналитики. Как заявили источники, контрнаступление не отвечает ожиданиям ни на одном из направлений.
CNN: украинское контрнаступление не отвечает ожиданиям Запада
AP

ВСУ на начальном этапе контрнаступления не добились особых успехов, в то время как российская армия продемонстрировала большую боеготовность, чем ожидали западные аналитики. Об этом CNN сообщили два западных политика и высокопоставленный американский военнослужащий. Как заявили источники, контрнаступление не отвечает ожиданиям ни на одном из направлений.

По оценкам Запада, российская линия обороны оказалась хорошо укреплённой и оборудованной в инженерном отношении, из-за чего украинским войскам трудно её прорвать. Кроме того, российская армия успешно препятствует продвижению украинских танков ракетными ударами и минными заграждениями, а также эффективно применяет авиацию.

Источники рассказали, что ВСУ оказались не готовы к преодолению минных полей, а российские войска демонстрируют больше компетентности при ведении оборонительных действий. Они также отмечают, что контрнаступление только начинается и США с союзниками надеются, что украинские войска со временем сумеют прорвать российскую оборону. Скорее всего, западные страны дождутся июля и только тогда в полной мере оценят ход контрнаступления, которое развивается постепенно на протяжении последних недель. Его считают исключительно важным, полагая, что оно якобы поможет определить победителя в этом конфликте.
 
Президент Украины Владимир Зеленский в среду признался, что продвижение ВСУ идёт «медленнее, чем хотелось бы».
 
«Мы определённо хотели бы идти быстрее, — заявил Зеленский в интервью BBC. — И тем не менее сражающийся побеждает, а дверь открывается тому, кто в неё стучит».
 
Ещё задолго до контрнаступления западные официальные лица предупреждали, что у обороняющихся войск всегда имеется значительное преимущество, особенно у русских, получивших достаточный запас времени для оборудования и укрепления своих позиций.
Некоторые источники рассказали CNN, что неблагоприятные погодные условия стали проблемой для украинских военных. 
 
«Погода срывает график наступления, поскольку техника вязнет в непроходимой грязи. Украинцы несут серьёзные потери», — заявил один западный политик.
 
После встречи контактной группы в Брюсселе на прошлой неделе высокопоставленный американский генерал заявил, что Украина медленно, но верно продвигается вперёд, однако предупредил, что контрнаступление затянется.
 
«Это очень трудная борьба, очень жестокая борьба, и она наверняка потребует немало времени и больших затрат», — отметил председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли.
 
Рассказывая о потерях ВСУ в бронетехнике в первые дни контрнаступления, министр обороны США Ллойд Остин заявил: «У украинцев есть возможности для эвакуации подбитой техники, для её ремонта, где это возможно, и для её возвращения на фронт».
 
«Потери будут, но украинская армия по-прежнему обладает высокой боеспособностью и боевой мощью», — добавил Остин.
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